„Auf Lehren aus der Pandemie darf nicht vergessen werden“

Sozialwirtschaft Österreich fordert Investitionen im Pflege- und Sozialbereich

Wien (OTS) - Angesichts der jüngsten Ankündigungen von massiven Mittelaufstockungen für das Bundesheer und Energiereserven äußert die Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) die Befürchtung, dass notwendige Investitionen in den Pflege- und Sozialbereich wieder einmal zu kurz kommen könnten.



„Wir sollten -auch angesichts des furchtbaren Ukraine-Krieges- nicht die Lehren aus der Corona-Pandemie vergessen“, so SWÖ-Vorsitzender Erich Fenninger. „Eine dieser Lehren lautet, dass die pflegerische Versorgung ohne massive finanzielle Anstrengungen an ihre Grenzen stoßen kann. Schon jetzt haben wir mit Versorgungsengpässen sowohl im Krankenhausbereich als auch in den Pflegeheimen und in der mobilen Pflege zu kämpfen“, erinnert Fenninger angesichts der jüngst bekannten Einschränkungen in Krankenhäusern wie dem AKH oder der Schließung von Pflegeeinrichtungen wegen Personalmangels.



„Die Versorgungsengpässe beschränken sich aber längst nicht mehr nur auf den Pflege- und Gesundheitsbereich. Auch im Behindertenbereich, im pädagogischen Bereich und bei der Sozialarbeit kämpfen wir mit einem Fachkräftemangel“, ergänzt SWÖ-Geschäftsführer Walter Marschitz.



So müsse beispielsweise die Pflegereform, die zwar seit Jahren angekündigt, aber noch nicht einmal ernsthaft begonnen wurde, endlich in die Gänge kommen. „Die demographische Entwicklung läuft uns hier davon, eine glaubwürdige Reform wäre auch ein wichtiges Signal an die in der Branche Tätigen, dass es eine Perspektive für Verbesserungen gibt“, so Marschitz weiter. „Geld kann zwar nicht alle Probleme lösen, ist aber dringend notwendig, um zusätzlichen Bedarf abzudecken, Ausbildung und Einstieg in den Beruf attraktiver zu machen, die Mitarbeiter zu entlasten und den Bereich angesichts eines breiten Fachkräftemangels gegenüber anderen Branchen attraktiv zu halten.“

