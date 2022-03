Lotto: Dreifachjackpot – am Mittwoch warten 3,2 Millionen Euro

Sologewinne bei LottoPlus in der Steiermark und beim Joker in Tirol

Wien (OTS) - Auch der sechste Lotto Doppeljackpot in diesem Jahr konnte nicht geknackt werden und entwickelte sich – wie all seine Vorgänger – zum Dreifachjackpot weiter. Es gab am Sonntag also wiederum keinen Sechser, und damit geht es bei der Ziehung am kommenden Mittwoch um rund 3,2 Millionen Euro.

Vier Spielteilnehmern glückte am Sonntag ein Fünfer mit Zusatzzahl, und jeder der vier erhält mehr als 31.500 Euro. Ein Niederösterreicher kreuzte seinen Gewinn dabei auf einem Normalschein an, ein weiterer Niederösterreicher sowie ein Steirer und ein Tiroler waren jeweils per Quicktipp erfolgreich.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es zum dritten Mal in Folge einen Solo-Sechser. Diesmal wurde er per Quicktipp von einem Spielteilnehmer bzw. einer Spielteilnehmerin aus der Steiermark erzielt und brachte rund 288.300 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es um einen Dreifachjackpot, und der wurde von einem Tiroler bzw. einer Tirolerin im Alleingang geknackt. Die Entscheidung, das „Ja“ anzukreuzen, machte sich mit der stolzen Summe von rund 777.400 Euro bezahlt, und das ist der bisher höchste Joker Gewinn im heurigen Jahr.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28. März 2022

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.341.175,38 – 3,2 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 31.529,10 99 Fünfer zu je EUR 1.389,70 285 Vierer+ZZ zu je EUR 144,80 4.450 Vierer zu je EUR 51,50 7.176 Dreier+ZZ zu je EUR 14,30 73.317 Dreier zu je EUR 5,60 231.275 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 13 18 32 40 43 45 Zusatzzahl 44

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28. März 2022

1 Sechser zu EUR 288.267,60 51 Fünfer zu je EUR 1.323,90 2.962 Vierer zu je EUR 20,30 48.180 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 8 10 13 28 44 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28. März 2022

1 Joker EUR 777.367,90 10 mal EUR 8.800,00 108 mal EUR 880,00 984 mal EUR 88,00 9.938 mal EUR 8,00 100.115 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 8 7 8 8 0

