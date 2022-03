Zierfuß ad Kindergärten: Bildungsstadtrat muss Verantwortung wahrnehmen

Private Kindergärten nicht mehr benachteiligen, Reduzierung der Gruppengrößen und verpflichtende Etablierung einer adäquaten Vorbereitungszeit

Wien (OTS) - Nach den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der städtischen Kindergärten, gehen diese Woche nun diejenigen der privaten Einrichtungen auf die Straße, um für bessere Qualitätsstandards in den Wiener Kindergärten zu demonstrieren und um ihren Forderungen Ausdruck zu verleihen. Gerade die privaten Kindergärten werden seitens der Stadt benachteiligt. „Seit Jahren weisen wir als Volkspartei darauf hin, dass die Stadt systematisch private Kindergärten benachteiligt. So zahlt die Stadt für einen städtischen Kindergartenplatz mehr als doppelt so viel wie für einen privaten Kindergarten“, so VP-Bildungssprecher Gemeinderat Harald Zierfuß.

Diese finanzielle Benachteiligung führt auch dazu, dass in privaten Kindergärten rund 300 Euro weniger Einstiegsgehalt bezahlt werden kann. Dazu sagt Gemeinderat Harald Zierfuß: „Die Stadt misst hier mit zweierlei Maß. Das zeugt nicht gerade von Wertschätzung für die wichtige Arbeit, die die Pädagoginnen und Pädagogen in den privaten Kindergärten leisten. Für uns ist klar: Für gleiche Arbeit muss es die gleiche Bezahlung geben!“

Seit vielen Jahren werde die Verantwortung seitens der Wiener Stadtregierung abgeschoben. Zwar werde immer wieder an einzelnen Schrauben gedreht, wie etwa der Aufstockung von Assistenz-Stunden, die wirklich großen Hebel werden jedoch nicht angefasst.

„Bildungsstadtrat Wiederkehr ist aufgefordert, seine bundes-verfassungsrechtlich festgehaltene Verantwortung im Bereich der Elementarpädagogik in vollem Umfang wahrzunehmen und für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen in Wiens Kindergärten zu sorgen“, so Zierfuß weiter und abschließend: „Wien hat es selbst in der Hand wesentliche Schritte zu setzen. Dazu zählt vor allem die Entwicklung eines Stufenplans zur Reduzierung der Gruppengrößen bzw. zur Erhöhung des Fachkraft-Kind-Schlüssels sowie die verpflichtende Etablierung einer adäquaten Vorbereitungszeit.“

