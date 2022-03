2. Bezirk: Anmelden zum „Fools Day“ im Museum am 1.4.

Kostenlose Führung und Show: info@circus-clownmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Zu einem Rückblick auf Sternstunden in der Manege lädt das Zauber-Komödianten-Duo „Fools Brothers“ am Freitag, 1. April, im „Circus- & Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) ein. Die kurzweilige Abend-Veranstaltung mit dem Titel „Fools Day“ startet um 19.30 Uhr. „Lionel Fool“ und „Liam Fool“ führen die Besucherinnen und Besucher zuerst durch das Museum, warten mit Zusatz-Informationen zu zahlreichen Exponaten (Plakate, Fotos, Requisiten, Gewänder, etc.) auf und erzählen Anekdoten aus der Unterhaltungsbranche. Hernach zeigen die launigen Brüder „Fool“ ein kurzes Show-Programm mit den besten Effekten aus ihren im Inland und Ausland erfolgreichen Produktionen wie „On A Magical Mystery Detour“. Die Teilnahme am „Fools Day“ ist gratis. Zuschauerinnen und Zuschauer haben die aktuellen Corona-Regeln einzuhalten. Außerdem ersucht das ehrenamtliche Museumsteam um Anmeldungen: Telefon 0676/340 75 65. Reservierungen per E-Mail: info@circus-clownmuseum.at.

Das Museum organisiert diese Veranstaltung in Kooperation mit dem Kultur-Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“ (Mitglied bei „Basis.Kultur.Wien“). Der Museumsbetrieb wird durch die „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“ maßgeblich unterstützt. Groß und Klein ist eine Besichtigung der vielfältigen Sammlung zu empfehlen. Jeden Sonntag sind die Schauräume zwischen 10.00 und 13.00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. An Feiertagen und an schulfreien Tagen bleiben die Räumlichkeiten meist gesperrt. Von allerhand Werbematerial aus der Zirkus- und Show-Szene bis zu Jongleur-Ringen und Clown-Kostümen reicht die breite Palette an Schaustücken. Internet-Infos: www.circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Comedy-Magier „Fools Brothers“: www.foolsbrothers.at

Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“: www.zaubertheater.at

ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

