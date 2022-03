Neuer Geschäftsführer für die RegionalMedien Steiermark am Standort Weiz

Helmut Riedl folgt auf Langzeit-Geschäftsführer Andreas Rath

Diese Entscheidung ist ein Signal für die Kontinuität des Unternehmens, Helmut Riedl ist als gebürtiger Weizer in der Region bestens vernetzt, er genießt unser volles Vertrauen” Ronald Bleykolm, Obmann der Einkaufsstadt Weiz, die Entscheidung 1/2

Es freut uns besonders, dass es uns wieder gelungen ist, eine verantwortungsvolle Position mit einem Mitarbeiter aus den eigenen Reihen zu besetzen. Das ist ein Zeichen für eine funktionierende Personalentwicklung in unserem Unternehmen” Geschäftsführer RegionalMedien Steiermark, Christoph Hausegger 2/2

Graz (OTS) - Nach einem intensiven Bewerbungsprozess haben sich die beiden Eigentümer – die Einkaufsstadt Weiz und die RegionalMedien Steiermark – für einen neuen Geschäftsführer entschieden. Mit Helmut Riedl (44) übernimmt ein Mann aus den eigenen Reihen des Unternehmens: Helmut Riedl ist seit 2018 für die RegionalMedien Steiermark tätig und hat sich in den letzten Jahren als starke Kraft im Bezirk positioniert.

Damit kann die gut vorbereitete Übergabe über die Bühne gehen: Wie schon seit einiger Zeit bekannt, wird Andreas Rath (40), der seit 12 Jahren an der Spitze des Weizer Standortes der Regionalmedien Steiermark steht, mit 30. April auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlassen.

„Diese Entscheidung ist ein Signal für die Kontinuität des Unternehmens, Helmut Riedl ist als gebürtiger Weizer in der Region bestens vernetzt, er genießt unser volles Vertrauen” , unterstreicht Ronald Bleykolm, Obmann der Einkaufsstadt Weiz, die Entscheidung.

Auch beim zweiten Eigentümer, den RegionalMedien Steiermark, ist man sehr zufrieden mit der Wahl: „Es freut uns besonders, dass es uns wieder gelungen ist, eine verantwortungsvolle Position mit einem Mitarbeiter aus den eigenen Reihen zu besetzen. Das ist ein Zeichen für eine funktionierende Personalentwicklung in unserem Unternehmen” , erklärt dazu Geschäftsführer Christoph Hausegger.

Ein großes Danke gilt in diesem Zusammenhang Andreas Rath, der in den letzten Jahren Garant für den Erfolg des Unternehmens war. „Helmut Riedl wird diesen eingeschlagenen Weg erfolgreich weitergehen“, ist Chefredakteur Roland Reischl – er bleibt im Sinne des Vier-Augen-Prinzipis zweiter Geschäftfsührer in Weiz – überzeugt.



Die RegionalMedien Steiermark sind ein Unternehmen der RegionalMedien Austria.

Weiterführende Links: RegionalMedien.at | MeinBezirk.at



Rückfragen & Kontakt:

RegionalMedien Steiermark / Wochenzeitungs GmbH Steiermark

Roland Reischl

Chefredakteur

M +43/664/80 666 6050

roland.reischl @ regionalmedien.at

MeinBezirk.at