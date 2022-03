Russischer Spitzendiplomat Polyanskiy um 20:15 Uhr exklusiv auf PULS 4: „Ich weiß nicht, was Sie rauchen, wenn Sie die News machen“

Polyanskiy, einer der wichtigsten Diplomaten Putins, greift News-Anchor Mohr an. Erstes Interview eines deutschsprachigen Senders mit russischem Spitzendiplomaten seit Kriegsbeginn.

Wien (OTS) - Er hasse Lügen und Fake-News, schreibt Dmitry Polyanskiy auf seinem Twitter-Profil. Im ersten Interview mit einem deutschsprachigen Sender seit Kriegsbeginn agiert Dmitry Polyanskiy, stellvertretender russischer UN-Botschafter in New York und einer der wichtigsten Diplomaten Wladimir Putins, (heute um 20:15 Uhr auf PULS 4 und um 22:20 Uhr PULS 24) angriffig und aggressiv. Er beantwortet keine Fragen, wiederholt die russische Fake-News-Propaganda, dass es keinen Krieg in der Ukraine gibt, dass nur eine Spezialoperation gegen Nazis im Gang sei, und dass die Ukraine ihre eigene Bevölkerung als menschliches Schutzschild missbrauche und für die mittlerweile tausenden Toten selbst verantwortlich sei. Mehrmals unterstellt er PULS 24 Moderator Thomas Mohr auch, dass er wohl Drogen nehmen müsse, da er nur falsche Fragen stelle und Lügen verbreite.



Auf die Frage von News Anchor Thomas Mohr, ob es aus seiner Sicht einen Krieg in der Ukraine gebe, sagt Polyanskiy: „Es ist die russische Militäroperation, die den Krieg heute beendet, denn der Krieg wurde von der Ukraine begonnen. In dem Moment, in dem wir eingegriffen haben, hat sich die Situation für den Donbass verbessert, und das war der Hauptgrund für unsere Militäroperation. Manipulieren Sie also nicht meine Worte. Der Krieg begann vor acht Jahren. Jetzt gibt es eine spezielle Militäroperation.“



Thomas Mohr fragt nach: „Also der Krieg ist zu Ende. Und im Moment sehen wir die militärische Operation. Sie ist noch im Gange, aber der Krieg ist schon zu Ende. Stimmt das?“



Dmitry Polyanskiy: „Ich weiß nicht, was Sie rauchen, wenn Sie die News machen.“



Thomas Mohr: „Sie sagten, der Krieg hat vor acht Jahren begonnen und ist jetzt vorbei. Ist er schon vorbei?“



Dmitry Polyanskiy: „Was ist vorbei?“



In einem "Newsroom LIVE Spezial – Putins tödliche Propaganda-Show“ analysiert Wolfgang Müller, Professor für Russische Geschichte an der Universität Wien, live im PULS 24-Studio die Aussagen Polyanskiys.



"Newsroom LIVE Spezial – Putins tödliche Propaganda-Show" am Montag, 28. März, um 20:15 Uhr auf PULS 4, um 22:20 Uhr auf PULS 24 & zum Streamen in der ZAPPN App.



Das große Finale von "Ninja Warrior Austria" startet direkt danach um 20:35 Uhr auf PULS 4.

