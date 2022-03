NEOS Wien/Emmerling: 14,8 Millionen Euro Corona-Hilfe für private Kindergarten-Betreiber

Bettina Emmerling: „Wien legt vor – Bund muss endlich mehr Geld für Kindergärten in die Hand nehmen!“

Wien (OTS) - Am Mittwoch wird der Wiener Gemeinderat eine Corona Sonderfinanzierung für private Kindergärten in der Höhe von 14,8 Millionen Euro freigeben. „Mit dieser Förderung und der damit verbundenen Kindergartenplatz-Sicherung garantieren wir, in Zeiten der Pandemie, weiterhin eine hochwertige Bildungsarbeit in den Wiener Kindergärten,“ betont NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling.

„Wir NEOS sehen die Herausforderungen, denen die ElementarpädagogInnen gegenüberstehen und verstehen ihre Anliegen sehr gut. Sie haben vor allem auch in der Corona-Zeit Enormes geleistet. Gerade deshalb investiert Wien auch weiter in den Qualitätsausbau der Kindergärten“, betont Emmerling.

Wien ist in Sachen Kindergärten die absolute Nummer 1 unter den Bundesländern. Das betrifft den Anteil der Kinder, die in Betreuung sind, das betrifft die Öffnungszeiten, das betrifft die geringen Schließzeiten. Das betrifft das Angebot und vieles mehr.

Es werden heuer 937 Millionen Euro für die Kindergärten ausgegeben, 2023 erstmals über 1 Milliarde Euro! Das ist bereits rund 1% des BIP, was auch als Ausgaben von den ExpertInnen immer wieder gefordert wird.

Eine wesentliche Verbesserung für die Betreuungsqualität bedeutet die Verdoppelung der Assistenzstunden in den Kindergartengruppen von 20 auf 40 Stunden pro Woche, die ab September gilt.

„Wien macht seine Hausaufgaben – jetzt ist die Bundesregierung gefordert, den Kindergärten als wichtige erste Bildungseinrichtungen endlich entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen! Die Finanzausgleichs-Verhandlungen werden zeigen, ob ÖVP und Grüne tatsächlich an Verbesserungen interessiert sind!“ so Emmerling abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu