ÖVP-Mandl zum Bericht zu seelischer Gesundheit: "In Österreich gibt es dazu ein Volksbegehren"

Bericht "Mental Health in the Digital World of Work" im Arbeitsmarktausschuss des Europaparlaments - Eintragungszeitraum 2. bis 9. Mai

Brüssel (OTS) - "Unsere Zeit ist durch verschiedene Krisen geprägt – von der Pandemie bis zum Krieg in Europa. Das führt zu Sinnfragen und dem Gefühl existenzieller Bedrohung und ist für viele Menschen eine besondere psychische Belastung. Ich nehme die heutige Vorstellung des Berichts zu 'Mental Health in the Digital World of Work' im Arbeitsmarktausschuss des Europaparlaments zum Anlass, erneut auf das Mental Health-Volksbegehren hinzuweisen, das im Mai in Österreich durchgeführt wird. Der Eintragungszeitraum ist von 2. bis 9. Mai", sagt Lukas Mandl, Arbeitsmarktsprecher der ÖVP im Europaparlament.

"Das Volksbegehren plädiert für viel mehr Aufmerksamkeit und die entsprechende Finanzierung für die seelische Gesundheit insbesondere junger Menschen. In dem aktuellen Bericht thematisieren wir die psychosozial relevanten Faktoren der voranschreitenden Digitalisierung des Arbeitsalltags mit allen Vor- und Nachteilen", informiert der österreichische Europaabgeordnete. (Schluss)

