„Klartext“ am 30.3. im ORF-RadioKulturhaus und live in Ö1: „Zur Zusammenarbeit verdammt“

Wien (OTS) - „Zur Zusammenarbeit verdammt“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 30. März im ORF-RadioKulturhaus, Beginn:

18.30 Uhr. Bei Klaus Webhofer diskutieren Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch (Die Grünen) und der Wiener Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Die Lösungen entstehen beim Diskutieren, und zwischen Wien und dem Bund gibt es da einiges zu bereden. In der Corona-Maßnahmenpolitik seit langem uneinig, oft mit ganz unterschiedlichen Akzenten. Ob Teststrategien, Quarantäneregeln, Maskenpflicht: Wien ist immer strenger, der Bund und der Rest des föderalen Landes meist nachsichtiger unterwegs. Jetzt gibt es mit Johannes Rauch von den Grünen einen neuen Gesundheitsminister, der einen schwierigen Einstieg hatte, wie seine Vertrauenswerte zeigen. So wie insgesamt die Bundesregierung vor allem mit ihrer Pandemiepolitik in einem Allzeittief steckt. Wien ist nicht gewillt von seinem „Sonderweg“ abzugehen, was namentlich Gesundheits-Stadtrat Peter Hacker des Öfteren deutlich macht. Aber nicht nur bei Corona gibt es unterschiedliche Strategien, mit der Pflege kommt ein harter Brocken auf Bund, Länder und Gemeinden zu und die Sozialpolitik ist generell immer für einen Streit gut. Bund und Wien – wer hat die besseren Konzepte? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer im „Klartext“ Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch (Die Grünen) und der Wiener Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 30. März im ORF-RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

