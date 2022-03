DIE.NACHT: Neue Folge „Science Busters“ am 29. März in ORF 1

Außerdem: Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - „DIE.NACHT“ präsentiert am Dienstag, dem 29. März 2022, ab 23.35 Uhr in ORF 1 wieder eine neue Folge der „Science Busters“. Diese Woche geht es bei Martin Puntigam, Elisabeth Oberzaucher und Gunkl um „Die Billy Verschwörung“. Danach gibt es um 0.00 Uhr ein Dacapo von „Gute Nacht Österreich“.

An der Uni Graz wird es bei den „Science Busters“ konspirativ: Nicht erst seit der DIY-Bewegung gilt Selbermachen als besonders wertvoll. Menschen haben schon immer gerne Verschwörungen erfunden, um sich selbst in gutes und andere in schlechtes Licht zu rücken. Host Martin Puntigam, Evolutionsbiologin Dr. Elisabeth Oberzaucher und Kabarettist Gunkl raunen einander verstohlen zu: Ist der Inbusschlüssel schuld am Leid der Welt? Und womit bastelt man eine Open-Source-Verschwörung? In der Live-Challenge „Wissenschaft gegen Heimwerken“ geht es dann zur Sache.

Zur Einstimmung auf die neue Staffel gibt es für Fans des Wissenschaftskabaretts viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (https://flimmit.at).

