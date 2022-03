"LaSchnitte": RTLZWEI-Kult-Soap "Berlin - Tag & Nacht" inspiriert eine Pizza zum Teilen (FOTO)

München (ots) -

Pizzagenuss zum Teilen aus der bekanntesten WG Deutschlands

In den Sorten "I love Salami" und "Say Cheese" (veggie)

"LaSchnitte" ist ab dem 4. April 2022 bundesweit in teilnehmenden Supermärkten erhältlich

Seit mehr als zehn Jahren genießt die RTLZWEI-Reality-Soap "Berlin - Tag & Nacht" Kultstatus bei den jungen Fans. Und was schmeckt unseren WG-Bewohnerinnen und Bewohnern Joe, Krätze, Milla, Paula und Co. am besten? Ganz klar: Pizza! Gemeinsam leben, feiern, teilen und genießen - in der aufregendsten Stadt Deutschlands. Dieses Lebensgefühl hat den Berliner Convenience-Food-Spezialisten Freiberger und den RTLZWEI-Vermarkter EL CARTEL MEDIA zu einer außergewöhnlichen Pizza inspiriert: Es ist Zeit für "LaSchnitte"!

"Berlin - Tag & Nacht" steht für Freundschaft und Zusammenhalt wie kein anderes Format und gute Freunde teilen nun mal alles miteinander! Ab dem 4. April 2022 können Fans des RTLZWEI-Dauerbrenners aus der Hauptstadt nun etwas Neues miteinander teilen und genießen: Die "LaSchnitte". Die Pizza ist nicht rund, sondern eckig und mit einer leckeren Crème fraîche-Soße bestrichen. Erhältlich ist die "LaSchnitte" mit dem knusprigen Flatbread-Boden in den Sorten "I love Salami" und "Say Cheese". Die zweite Sorte ist vegetarisch.

Soap-Urgestein Marcel Maurice Neue (Rolle "Krätze") über die "Berlin - Tag & Nacht"-Pizza: "Wer liebt es nicht, mit seinen Kumpels zu chillen und dabei die ein oder andere leckere Pizza zu verdrücken. Pizza geht immer, macht glücklich und die "LaSchnitte" ist einfach cool, weil sie nicht nur mega lecker, sondern auch noch eckig ist und man sie so noch viel besser teilen kann. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Gutes Essen und gute Freunde, was will man mehr? Sharing is Caring!"

Die zwei Sorten der "LaSchnitte" sind ab dem 4. April 2022 bundesweit in teilnehmenden Märkten von Edeka, Globus, Kaufland, Rewe und Spar (Österreich) erhältlich und warten darauf, beim nächsten Freundesabend zu einer neuen Folge "Berlin - Tag & Nacht" verschlungen zu werden.

"Berlin - Tag & Nacht", montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

www.laschnitte.de

Über "Berlin - Tag & Nacht"

"Berlin - Tag & Nacht" ist seit zehn Jahren ein Programmanker und erfolgreicher Dauerbrenner bei RTLZWEI. Montags bis freitags begeistert die Reality-Soap eine große Fangemeinde. In über 2500 Folgen erzählt "BTN" das abwechslungsreiche Leben verschiedener Persönlichkeiten in Berlin mit all seinen Facetten: Es geht um Freundschaft, Liebe und Kummer, Freud und Leid, Glück und Pech. Die Reality-Soap wird von filmpool entertainment GmbH produziert.

Rückfragen & Kontakt:

RTLZWEI

Consumer PR

089 - 641850

kommunikation @ rtl2.de

unternehmen.rtl2.de