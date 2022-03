Fünf Tage Musik und Frühlingsskilauf in Schladming-Dachstein

Die “Puntigamer Musikanten Ski WM” findet von 30.3. bis 3.4. statt / Veranstaltungen in der Rohrmooser Erlebniswelt, im Festzelt im WM Park Planai und auf zahlreichen Skihütten

Schladming (OTS) - Nach zwei Jahren Pause findet die “Puntigamer Musikanten Ski WM” ab kommenden Mittwoch wieder in Schladming statt. Über fünf Tage bietet das Festival alles, was das Herz eines echten Ski- und Musikfans begehrt: Optimale Pistenverhältnisse für den Frühlingsskilauf, kombiniert mit bester musikalischer Unterhaltung bei Konzerten in der Rohrmooser Erlebniswelt, im geheizten Festzelt im WM Park Planai und auf zahlreichen Skihütten der Planai, Hochwurzen und Reiteralm. Wichtig für alle Gäste: Die Musikanten Ski WM ist nur mit einem gültigen 3G-Nachweis zu besuchen, somit entfällt aber auch die Maskenpflicht im gesamten Festzelt.



Alle Infos rund um das bunte Programm gibt es online auf www.schladming-dachstein.at/musikantenskiwm.



