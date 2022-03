Leitbetriebe Austria stärken Kompetenz in den Bereichen Bildung / Weiterbildung und Employer Branding

- Christine Marek wird Bildungsbeauftragte - Manuela Lindlbauer verantwortet die Leitung der Unit „Freude an der Arbeit“

Einerseits wollen wir Impulse für Maßnahmen in den Unternehmen geben, mit denen sie ihre Familienfreundlichkeit verbessern können – Stichworte Betriebskindergärten oder Kooperationen mit bestehenden Kindergärten, Betreuungsmöglichkeiten etc. – andererseits werden wir uns auch konsequent im gesellschaftlichen und politischen Diskurs zu diesem Thema einbringen: Kinder bzw. Jugendliche benötigen die Förderung in Kindergarten, Volksschule und der Sekundarstufe, damit die Berufsausbildung dann auch tatsächlich auf hohem Niveau erfolgen und abgeschlossen werden kann. Christine Marek, Geschäftsführerin CM Consulting 1/5

Wir haben für diesen Bereich bewusst einen sehr emotionalen Namen gewählt, denn Attraktivität als Arbeitgeber ist nicht nur eine Frage der Hard Facts wie Entlohnung oder Arbeitszeiten Manuela Lindlbauer, Geschäftsführerin Lindlpower Personalmangement und LP Experts Personalmanagement 2/5

Unternehmen müssen den Sinn der Arbeit vermitteln und diese sowie ihr Verhältnis zu ihren Mitarbeitern so gestalten, dass Arbeit Freude macht. Dann gewinnt man die berühmten ,besten Köpfe‘ und deren volles Engagement. Manuela Lindlbauer, Geschäftsführerin Lindlpower Personalmangement und LP Experts Personalmanagement 3/5

Bildung und Employer Branding sind Schlüsselthemen für die österreichischen Leitbetriebe und umgekehrt ist es auch für den Wirtschaftsstandort Österreich wichtig, dass die Leitbetriebe hier ihr praktisches Know-how einbringen und so die Entwicklung vorantreiben Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria 4/5

Mit Christine Marek und Manuela Lindlbauer haben wir hervorragende Expertinnen für diese Themenbereiche, beide sind Mitglied im Beirat von Leitbetriebe Austria, kommen aus der betrieblichen Praxis und werden den Leitbetrieben mit ihrer Energie und Kompetenz wertvolle Impulse geben. Mit unserer Initiative ,Made in Austria – neu denken‘ haben wir einen starken Impuls gegeben, wie hochwertige Arbeitsplätze in Österreich gehalten und geschaffen werden können. Mit den beiden Fokus-Themen werden wir den Diskurs vorantreiben, wie die Unternehmen die dafür nötigen qualifizierten und motivierten Mitarbeiter für sich gewinnen können. Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria 5/5

Wien (OTS) - Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig im Unternehmen zu halten, wird in der Know-how-intensiven Wirtschaft zu einem immer wichtigeren Erfolgsfaktor. Für die österreichischen Leitbetriebe, die in Sachen Digitalisierung und Innovation eine Vorreiterrolle spielen, gilt das in ganz besonderem Maß. Dem trägt Leitbetriebe Austria mit einer weiteren Stärkung der Kompetenz in diesen Fachbereichen Rechnung.

Mit Christine Marek, Geschäftsführerin der auf die Entwicklung von Projekten im Bereich Beruf und Familie sowie Diversity Management spezialisierten CM Consulting und frühere Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, konnte eine Expertin als Bildungsbeauftrage von Leitbetriebe Austria gewonnen werden. „ Einerseits wollen wir Impulse für Maßnahmen in den Unternehmen geben, mit denen sie ihre Familienfreundlichkeit verbessern können – Stichworte Betriebskindergärten oder Kooperationen mit bestehenden Kindergärten, Betreuungsmöglichkeiten etc. – andererseits werden wir uns auch konsequent im gesellschaftlichen und politischen Diskurs zu diesem Thema einbringen: Kinder bzw. Jugendliche benötigen die Förderung in Kindergarten, Volksschule und der Sekundarstufe, damit die Berufsausbildung dann auch tatsächlich auf hohem Niveau erfolgen und abgeschlossen werden kann. “

Eine weitere prominente Zusammenarbeit ergab sich für die Unit „Freude an der Arbeit“. Diese wird künftig von Manuela Lindlbauer, Geschäftsführerin der Lindlpower Personalmangement und LP Experts Personalmanagement, geleitet. „ Wir haben für diesen Bereich bewusst einen sehr emotionalen Namen gewählt, denn Attraktivität als Arbeitgeber ist nicht nur eine Frage der Hard Facts wie Entlohnung oder Arbeitszeiten “, so Lindlbauer. „ Unternehmen müssen den Sinn der Arbeit vermitteln und diese sowie ihr Verhältnis zu ihren Mitarbeitern so gestalten, dass Arbeit Freude macht. Dann gewinnt man die berühmten ,besten Köpfe‘ und deren volles Engagement. “

"Bildung und Employer Branding sind Schlüsselthemen für die österreichischen Leitbetriebe und umgekehrt ist es auch für den Wirtschaftsstandort Österreich wichtig, dass die Leitbetriebe hier ihr praktisches Know-how einbringen und so die Entwicklung vorantreiben“ , so Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher. „ Mit Christine Marek und Manuela Lindlbauer haben wir hervorragende Expertinnen für diese Themenbereiche, beide sind Mitglied im Beirat von Leitbetriebe Austria, kommen aus der betrieblichen Praxis und werden den Leitbetrieben mit ihrer Energie und Kompetenz wertvolle Impulse geben. Mit unserer Initiative ,Made in Austria – neu denken‘ haben wir einen starken Impuls gegeben, wie hochwertige Arbeitsplätze in Österreich gehalten und geschaffen werden können. Mit den beiden Fokus-Themen werden wir den Diskurs vorantreiben, wie die Unternehmen die dafür nötigen qualifizierten und motivierten Mitarbeiter für sich gewinnen können. “



Rückfragen & Kontakt:

Leitbetriebe Austria

www.leitbetriebe.at/ueber-uns/

+43 1 522 30 33-0

office @ leitbetriebe.at