Coming soon: Neue Eigentumswohnungen in „The Core“

Vormerkungen für neuestes 3SI-Immogroup-Projekt in 1040 Wien ab sofort möglich

Wien (OTS) - Zwischen Schweizergarten, Hauptbahnhof und Alois-Drasche-Park gelegen, realisiert die 3SI Immogroup derzeit das Stilaltbau-Projekt „The Core“ – samt attraktiven Penthouses im neu errichteten Dachgeschoß. Ab sofort sind Vormerkungen für das Projekt möglich.

26 exklusive Eigentumswohnungen, davon drei luxuriöse und großzügige Penthouses, entstehen derzeit in der Petzvalgasse im 4. Wiener Gemeindebezirk. Unter dem Projekttitel „The Core“ entwickelt und revitalisiert der Bauträger 3SI Immogroup einen weiteren historischen Stilaltbau Wiens. Hofseitig werden, wie bei allen Immobilien des Zinshausentwicklers, wo bautechnisch möglich, großzügige Freiflächen in Form von Balkonen und Terrassen errichtet.

„Mit „The Core“ gelingt es uns als Bauträger wieder in, wie ich meine, herausragender Art und Weise, Geschichte und Moderne miteinander gekonnt und im Einklang zu verbinden“ , beschreibt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, sein aktuellstes Bauprojekt. Wie bei allen Altbau-Projekten des Bauträgers wird auch in der Petzvalgasse 4 die in die Jahre gekommene Fassade, die nach Bombentreffern während des Zweiten Weltkriegs schmucklos neu errichtet wurde, wieder mit viel Liebe einer kostenintensiven Generalsanierung unterzogen. Für die Stuckanbringung hat sich der Zinshausexperte an früheren Skizzen und Plänen orientiert. „Aktuell ist die Fassade noch glatt und vergilbt sowie im Sockelbereich mit Graffiti versehen. Im Zuge unserer Sanierung wird vielfältiger, handgefertigter Stuck an der Fassade angebracht. Quaderungen, neue Gesimse und Konsolen, Fassadendekorelemente wie Parapetto-Ornamente, Säulen und Blumenmuster – die Fassade wird nach Abschluss unserer Tätigkeiten nicht mehr wiederzuerkennen sein!“ , schwärmt Schmidt.

Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 45 und 135 m2 bieten die gewohnte einzigartige „3SI Luxus-Ausstattung“: Hohe Räume mit revitalisierten Stuckdecken treffen auf klassisches Fischgrätparkett, Fensterkästen und charmante Stiltüren. Kombiniert mit moderner Raumaufteilung, zeitgemäßer Technik in Form des Button-Smart-Home-Systems und hochwertiger Ausstattung in den Badeoasen bieten die Eigentumswohnungen von „The Core“ höchstes Wohnniveau in zentraler Wiener Lage zwischen Alois-Drasche-Park und Belvederegarten.

Vom unweit und nur wenigen Gehminuten entfernt gelegenen Wiener Hauptbahnhof, Dreh- und Angelpunkt für attraktive Nah- und Fernreisen, gelangt man in weniger als acht Stunden in die traumhafte Lagunenstadt Venedig, Innsbruck und München sind nur vier Stunden entfernt. „Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man in 15 Minuten den Flughafen Wien Schwechat und in nur fünf Minuten mit dem Wiener Stephansplatz das Zentrum der Hauptstadt. Das Projekt „The Core“ bietet somit für Städter wie auch Menschen mit Fernweh die rundum perfekte neue Wohnung!“ , schwärmt Gerhard Klein von 3SI Makler.

Das Projekt „The Core“ wird exklusiv durch 3SI Makler vermarktet, offizieller Verkaufsstart ist mit voraussichtlich Mai 2022 terminisiert. Vormerkungen sind ab sofort via www.the-core-vienna.at, +43 800 700 181 sowie kontakt@the-core-vienna.at möglich.

www.3si.at

Über die 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit neuem Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

Markus Sedlacek, M.A.

AD Consult GmbH

+43 664 1991629

markus.sedlacek @ adconsult.at

Singerstraße 8 / Top 6, 1010 Wien

www.adconsult.at