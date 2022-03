FPÖ – Kickl zu Rendi-Wagner-Show: Selbstinszenierung, Kanzlerwunsch und heiße Luft!

Wohin die Reise der SPÖ auch gehen mag, sie wird sich auch weiterhin verfahren

Wien (OTS) - SPÖ-Parteivorsitzende Rendi-Wagner habe sich heute in einem Akt der Selbstinszenierung mit ihren Vorgängern Vranitzky, Klima, Gusenbauer, Faymann und Kern feiern lassen. Dabei habe sie herausgestrichen, wie großartig diese doch Österreich durch ein Vierteljahrhundert unserer Geschichte geführt hätten. „Rendi-Wagner vergisst vollkommen, dass genau diese Herren eine ehemals stolze Sozialdemokratische Partei in den Abgrund geführt haben. Von Staatsschulden-Explosion über Arbeitslosenheere, bis Migrantenflut war in diesen Jahren alles dabei, was uns nur schaden konnte“, so FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl. Daraus den Anspruch abzuleiten, nächste Bundeskanzlerin zu werden, sei geradezu grotesk.

„Die SPÖ-Chefin versucht krampfhaft, im ‚Sattel des toten Pferdes‘ sitzen zu bleiben. Freilich werden auch viele Versprechungen in den Raum gestellt, was denn nicht alles unter einer SPÖ-Kanzlerin in Zukunft großartiges passieren würde. Dazu passt natürlich auch die EU-Einklatscherin Ederer, auf deren Tausender wir noch immer warten müssen. Rendi-Wagners Forderungen sind einmal mehr alter Wein in neuen Schläuchen ohne jegliche Innovation“, betonte der FPÖ-Obmann.

„Wohin die Reise der SPÖ auch gehen mag, Rendi-Wagner wird sich auch weiterhin verfahren. Das zeigt schon allein die von der SPÖ-Chefin proklamierte Corona-Politik mit ihrer ‚Leitfigur‘ Ludwig, der ja am liebsten ganz Wien weiterhin einsperren würde. Genauso geht es mit der Klima- und Energiewende weiter. Es kann ihr gar nicht schnell genug gehen, auf jedem Fleckchen grüner Erde ein Windrad oder eine Photovoltaikfeld zu installieren“, reflektierte Kickl.

Als Draufgabe habe Rendi-Wagner hunderttausende freiheitsliebende Corona-Maßnahmengegner als ungebildete Corona-Leugner bezeichnet und abgekanzelt. „Somit ist wohl die Katze aus dem Sack. Eine Bundeskanzlerin Rendi-Wagner würde den Weg der Spalterei unserer Gesellschaft ohne Skrupel weitergehen“, führte Kickl aus und weiter: „Alles was von diesem Kabarett überbleibt, ist heiße Luft und ‚Ich will Kanzlerin werden!‘ – sonst aber auch gar nichts.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at