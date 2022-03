Dreiteiliger „ORF III Themenmontag“ mit Neuproduktion „Glutenfrei, laktosefrei – Der Haken an Vermeidungsprodukten“

Außerdem: „Themenmontag: Der Talk“ diskutiert „Der hohe Preis des Krieges: Werden bald die Lebensmittel knapp?“

Wien (OTS) - Glutenfreie Ernährung gehört für viele Menschen zum Alltag, doch auch Alternativprodukte, mit denen Gluten oder auch Laktose vermieden werden sollen, haben ihre Tücken. Der dreiteilige „ORF III Themenmontag“ am 28. März 2022 zeigt eingangs die ORF-III-Neuproduktion „Glutenfrei, laktosefrei – Der Haken an Vermeidungsprodukten“. Nach einer weiteren Doku über Gluten lädt ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer zu „Themenmontag: Der Talk“, der sich angesichts des Ukraine-Kriegs mit der Frage beschäftigt: „Werden bald die Lebensmittel knapp?“.

Der ORF stellt die 30. „Bewusst gesund“-Initiative von 26. März bis 2. April 2022 unter das Motto „Was hilft bei Allergien?“ (Details zum ORF-Schwerpunkt unter presse.ORF.at). So widmet sich auch „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) dem Thema Allergien. Weshalb gehören Allergien zu den wenigen Erkrankungen, von denen jüngere Menschen häufiger betroffen sind? Auf welche Früherkennungszeichen sollte man achten und wie reagieren, wenn jemand einen anaphylaktischen Schock erleidet? Zu Gast bei ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn ist dazu Erika Jensen-Jarolim, Fachärztin für Klinische Immunologie an der MedUni Wien und Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie.

Den „ORF III Themenmontag“ eröffnet um 20.15 Uhr die Neuproduktion „Glutenfrei, laktosefrei – Der Haken an Vermeidungsprodukten“. Was einst „bio“ war, ist heute „free from“: Frei von Gluten, frei von Laktose … längst greift zu solchen Produkten nicht mehr nur, wer an einer medizinisch nachgewiesenen Unverträglichkeit leidet, sondern ein stetig wachsendes Marktsegment, das generell industriell gefertigter Nahrung misstraut. Die Kommerzialisierung dieses gesundheitsgetriebenen Käuferwunsches spült viel Geld in die Kassen der Hersteller. Doch nützen wir tatsächlich unserer Gesundheit, wenn wir ohne ärztliche Indikation „free from“ essen? Der Medizinjournalist Bernhard Hain hat für diese Neuproduktion mit Expertinnen und Experten gesprochen. Anschließend beleuchtet eine weiter Dokumentation „Gluten, der Feind im Essen“ (21.05 Uhr). Woran liegt es, dass anscheinend immer mehr Menschen unter einer Gluten-Sensitivität leiden? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, hat Patrizia Marani Statistiken zur Entwicklung der Glutenintoleranz ausgewertet und weltweit in der Lebensmittelindustrie recherchiert.

Als Höhepunkt des Abends diskutiert „Themenmontag: Der Talk“ (22.30 Uhr) angesichts der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs die Frage „Werden bald die Lebensmittel knapp?“. Da viele ukrainischen Felder jetzt unbestellt bleiben, wird das Getreide knapp. Gemeinsam mit Russland liefert die Ukraine fast ein Drittel des weltweit gehandelten Weizens. Der Ausfall trifft vor allem asiatische und afrikanische Staaten – aber auch Österreich. Die Preise für Mais, Weizen und Raps dürften weiter steigen. Droht eine Ernährungskrise? Werden wir bald auf unseren Wohlstand verzichten müssen? Oder gibt es Alternativen zu russischem Gas und Getreide? Darüber spricht ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer u. a. mit Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an der Wirtschaftsuniversität Wien.

