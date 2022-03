Olischar/Hungerländer ad Parkpickerl: Voreilige Entscheidungen sind abzulehnen

Stellplatzrückbau im großen Stil ist gegen die politische Vernunft

Wien (OTS) - „Es ist mehr als verfrüht, so kurz nach der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung auf fast ganz Wien, Stellplätze im großen Stil aufzulassen, ohne wirklich abschätzen zu können, wie sich die Situation in Zukunft entwickeln wird. Derartige voreilig getroffene Entscheidungen sind klar abzulehnen“, so die Verkehrssprecherin der Volkspartei Wien Gemeinderätin Elisabeth Olischar in einer Reaktion auf das heutige Interview des Donaustädter Bezirksvorstehers Ernst Nevrivy in der Tageszeitung „Österreich“.



So habe dieser heute neuerlich verlautbart, dass er bereits evaluieren lasse, welche gewonnenen Flächen man anderweitig nutzen könne.



„Der Bezirksvorsteher ist stattdessen dringend aufgefordert eine Evaluierung dahingehend zu forcieren, ob die Parkraumbewirtschaftung in gewissen Teilen des Bezirks, vor allem in Randbereichen, überhaupt Sinn ergibt“, ergänzt die Donaustädter Gemeinderätin Caroline Hungerländer. Außerdem werden aktuell Pendelbewegungen innerhalb des Bezirks registriert. Das heißt, dass rund um die U-Bahn-Stationen momentan alles voll geparkt sei. Vor allem in diesem Zusammenhang wäre es zu früh und folgenschwer, Parkplätze zu reduzieren.



„Fakt ist, dass zum momentanen Zeitpunkt Erfahrungswerte über eine längere Dauer bzw. aussagekräftige Daten schlichtweg nicht gegeben sind. Darüber hinaus muss es vor allem in den Außenbezirken mehr Anstrengungen geben, den Öffentlichen Verkehr entsprechend auszubauen. Es ist hoch an der Zeit endlich die nötige politische Vernunft walten zu lassen“, so Olischar abschließend. ​



