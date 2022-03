Escape Rooms im House of Mist – Anmeldungen ab sofort möglich

Wien (OTS) - Die Anmeldungen für die Escape Rooms auf der Deponie Rautenweg sind ab sofort wieder möglich. Konzipiert wurden sie zwar für Jugendliche, stellen aber durchaus auch für Erwachsene eine spannende Herausforderung dar. Ob als Familie, im Freundeskreis oder unter KollegInnen, die Gruppen von 3 bis 5 Personen können ihre Kombinationsgabe, Geschicklichkeit und ihren Teamgeist unter Beweis stellen.

Jeder der 8 Rätselräume ist einem umweltrelevanten Thema gewidmet und verbirgt ganz unterschiedliche Aufgaben. Pro Raum bleiben zwischen 10 und 15 Minuten, um die Mission zu erfüllen. Es werden mehrere Räume hintereinander gespielt. Welches Team findet die Hinweise am schnellsten, kommuniziert am besten und kann die Codes in der vorgegebenen Zeit knacken?

Veranstaltungsdetails:

Es gilt die 2-G-Regel (geimpft, genesen). Eine FFP2-Maske muss mitgebracht und getragen werden. Bei Verdacht auf COVID-19, bei Symptomen einer Atemwegserkrankung, bei Fieber sowie bei Beeinträchtigung des Geruchs- oder Geschmackssinns ist die Teilnahme nicht gestattet.

Termine unter: https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/escape-rooms.html

unter: https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/escape-rooms.html Anmeldung: +43 1 4000-48048 (Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr)

+43 1 4000-48048 (Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr) Anzahl der TeilnehmerInnen: 2 Teams zu je 3 bis 5 Personen

2 Teams zu je 3 bis 5 Personen Mindestalter: 10 Jahre (10- bis 13-jährige nur in Begleitung Erwachsener)

10 Jahre (10- bis 13-jährige nur in Begleitung Erwachsener) Anzahl der Räume: 8

8 Dauer: circa 1 Stunde

circa 1 Stunde Ort und Anreise: MA 48 - Deponie Rautenweg, 22., Rautenweg 83

Am Deponiegelände steht ein BesucherInnen-Parkplatz gratis zur Verfügung.

Bei Schlechtwetter (Nässe) bitte Hallenturnschuhe mitnehmen.

