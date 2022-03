„profil“-Umfrage: Mehrheit für baldige Rückkehr der Flüchtlinge in die Ukraine

53 % für Heimreise, sobald es Sicherheitslage erlaubt / 38 % meinen, gut integrierte Ukrainer sollen nach Krieg bleiben dürfen

Wien (OTS) - Die Mehrheit der Österreicher will, dass ukrainische Flüchtlinge rasch wieder in ihre Heimat zurückkehren. Konkret stimmen 53 % der Aussage zu, Flüchtlinge sollten, sobald es die Sicherheitslage erlaubt, möglichst wieder in die Ukraine zurückkehren. 38 % unterstützen die Aussage: „Die ukrainischen Flüchtlinge werden sich hier mehrheitlich gut integrieren können. Wer nach dem Krieg nicht zurück will, sollte dauerhaft in Österreich bleiben können.“ 9 % der Befragten machten keine Angabe. Das geht aus einer Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut Unique research für das aktuell erscheinende Nachrichtenmagazin „profil“ durchgeführt hat.

(n=500 Schwankungsbreite: +/- 4 Prozentpunkte)

Rückfragen & Kontakt:

Profil Redaktion GmbH

online @ profil.at