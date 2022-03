Meidlinger (SPÖ)/Konrad (NEOS): Ausbildungsinitiative der Stadt stärkt Wienerinnen

Mit FH und Unternehmen zu mehr Fachkräften in Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik

Wien (OTS) - Die Stadt Wien startet über den waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds eine Ausbildungsinitiative für berufstätige Frauen in Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik. Das sind genau jene Branchen, die in den kommenden Jahren im Zuge des digitalen Wandels und des Klimaschutzes wachsen werden. Das Ziel ist es, mehr Frauen zu einem berufsbegleitenden Fachhochschulstudium zu motivieren und damit mehr Fachkräfte in diesen Branchen für die Wiener Wirtschaft zu generieren.

Christian Meidlinger, SP-Gemeinderat und waff-Vorstandsvorsitzender, sieht in der Ausbildungsinitiative einen wichtigen Schritt in Richtung Gleichstellung: „Bislang stellen Frauen nur etwa ein Fünftel der IKT-SpezialistInnen. Dieser Anteil soll nun wachsen. Die neue Ausbildungsinitiative der Stadt bietet berufstätigen Frauen die Chance auf gute Einkommens- und Entwicklungsmöglichkeiten in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik.“

Jörg Konrad, NEOS Gemeinderat und waff-Vorstandsmitglied, sieht hier eine win-win-Situation: „Die Wiener Unternehmen suchen schon jetzt nach IT-Kräften. Diese Entwicklung wird sich verstärken. Daher hebt die Ausbildungsinitiative für Frauen in berufsbegleitenden FH-Studien ein zusätzliches Potential, das so wichtig für den Wirtschaftsstandort Wien ist.“

Studienplätze und Stipendien für Frauen für berufsbegleitende FH-Studien

Kern der Ausbildungsinitiative ist, dass die Stadt Wien berufstätigen Frauen 300 zusätzliche FH-Studienplätze in Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik bis 2025 zur Verfügung stellt. Frauen können hier berufsbegleitende Studien beginnen und werden dabei auch umfassend begleitet. Es gibt Vorbereitungskurse zur Zulassungsprüfung, ein Mentoringprogramm und spezielle Stipendien (10.000 Euro für ein Bachelor- und 7.500 Euro für ein Masterstudium). Mit dieser einmaligen Unterstützung werden die berufstätigen Studentinnen bis zum erfolgreichen Abschluss begleitet.

Nähere Informationen erhalten Interessierte unter https://www.waff.at/beruf-weiterbildung/frauen-studieren-berufsbegleitend/ bzw. 01 21748-555.



