#YesWeCare – krone.tv überträgt Solidaritätskundgebung und Benefizkonzert live vom Heldenplatz am 27. März!

Zuschauer können während dem Konzert für die Ukraine-Hilfe auf krone.at Solidaritätsbekundungen posten, die bei der Live-Übertragung auf krone.tv eingeblendet werden.

Wien (OTS) - Angesichts des entsetzlichen Krieges in der Ukraine sind unglaublich viele Österreicherinnen und Österreicher aktiv und helfen. Auch in der österreichischen Kunst- und Kulturszene gibt es eine einzigartige Welle der Solidarität.

Live ab 13 Uhr auf krone.tv

Deshalb wird am Sonntag, den 27. März, der Wiener Heldenplatz zur Bühne der Solidarität. Clemens Freude & Daniel Landau laden gemeinsam mit 4GAMECHANGERS zum großen Spendenkonzert zugunsten von „Nachbar in Not“ und „SOS Kinderdorf“ für die Unterstützung der Ukrainerinnen und Ukrainer. krone.tv unterstützt die Hilfsaktion und wird das Benefiz-Event ab 13 Uhr live übertragen.

Mit dabei sind u.a.: Buntspecht, Cari Cari, Kurt Ostbahn, Garish, Folkshilfe, Lemo, Maschek, Wanda und viele mehr. Der Eintritt ist frei, um viele Spenden wird gebeten. Diese werden via SOS-Kinderdorf und Nachbar in Not genau dort eingesetzt, wo sie dringend gebraucht werden. Kontodaten #yeswecare: IBAN AT411600000100671158, Zusatzbezeichnung "SOS-Kinderdorf/Nachbar in Not/Yes we care" sos-kinderdorf.at/ukraine

Neue Live-Kommentarfunktion während TV-Übertragung

krone.tv wird das Benefizkonzert am Sonntag nicht nur live übertragen, sondern bietet den Zuschauern nach dem erfolgreichen Einstand bei „We stand with Ukraine“ wieder die Möglichkeit, während dem Event auf krone.at Solidaritätsbekundungen zu posten - die dann bei der Live-Übertragung auf krone.tv eingeblendet werden!

Mehrere Tausend krone.at-User hatten das neue Feature in der Vorwoche dankend angenommen, "und konnten dadurch nicht nur diesem wichtigen Konzert per Stream beiwohnen, sondern sich auch live im TV untereinander austauschen", freut sich krone.tv-Chefredakteur Max Mahdalik, dass der Sender jetzt auch #YesWeCare unterstützen kann.

"krone.tv lässt Publikum virtuell zusammenrücken"

"Mit der neuen Live-Kommentarfunktion lässt krone.tv auch kommenden Sonntag das Publikum vor dem Fernseher virtuell zusammenrücken und die Zuseher und Zuseherinnen ihre Emotionen, Reaktionen und positiven Wortmeldungenangesichts der bedrückenden Nachrichtenlage zum Ausdruck bringen", so Mahdalik.

"Die überwältigende Resonanz und die positive Stimmung in der krone.at-Community haben jedenfalls gezeigt, dass diese erweiterte Kommentarmöglichkeit bei Live-Events ein wichtiger, weiterer Schritt für unsere Leser und Leserinnen ist, der fokussiert und ausgebaut werden wird", zieht auch das Communitymanagement-Team von krone.at eine erste positive Bilanz.

Solidaritätskundgebung und Benefizkonzert #YesWeCare: Sonntag, 27.3., ab 13 Uhr live auf krone.tv und online auf www.krone.tv im Livestream!

