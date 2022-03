16. Bezirk: nächtliche Gehsteiginstandsetzungsarbeiten in der Ottakringer Straße und Lienfeldergasse

Wien (OTS) - Nach Grabungsarbeiten der Wiener Netze und der A1 Telekom beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Montag, dem 28. März 2022 mit der definitiven Wiederinstandsetzung der Gehsteige in der Lienfeldergasse zwischen Ottakringer Straße und Arnethgasse und in der Ottakringer Straße zwischen Redtenbachergasse und Lienfeldergasse im 16. Bezirk. Die Arbeiten in der Lienfeldergasse finden am Tag, die in der Ottakringer Straße ausschließlich nachts, in der Zeit von 20 Uhr und 5 Uhr Früh statt.

Örtlichkeit der Baustelle: 16., Ottakringer Straße zwischen Redtenbachergasse und Lienfeldergasse und Lienfeldergasse zwischen Ottakringer Straße und Arnethgasse

Baubeginn: 28. März 2022

Geplantes Bauende: 8. April 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

