„Hohes Haus“ über Schwerter und Pflugscharen

Am 27. März um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Fritz Jungmayr präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 27. März 2022, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Schwerter und Pflugscharen

Was gestern noch selbstverständlich war, scheint heute in Gefahr: Die Lebensmittelversorgung in der EU. Der Krieg in der Ukraine zwingt zum Handeln auf nationaler und internationaler Ebene. In allen EU-Ländern sollen deshalb auf Brach- und Blühflächen sowie auf Boden, der für Umwelt- und Insektenschutz bisher unbeackert blieb, Nahrungs- und Futtermittel angebaut werden. Außerdem gibt es Beihilfen in der Höhe von 500 Millionen Euro. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger begrüßt diesen Plan der EU-Kommission. Nicht alle Parteien im Parlament sind damit aber zufrieden. Fritz Jungmayr berichtet.

Gast im Studio ist der Bauernbundobmann und ÖVP-Nationalratsabgeordnete Georg Strasser.

Maßnahmen gegen Teuerung

Um der Bevölkerung wegen der höheren Energiekosten unter die Arme zu greifen, wurde bereits im Jänner ein 1,7 Milliarden Euro schweres Anti-Teuerungspaket beschlossen. In Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine schießt die Teuerung jetzt aber noch weiter in die Höhe. Die Regierung hat deshalb ein zweites Paket vorgestellt, das noch einmal eine Abfederung in der Höhe von zwei Milliarden bewirken soll. Die Opposition spart nicht mit Kritik an den Vorschlägen, berichtet Claus Bruckmann

Universität fast wie früher

Ein Semesterstart an den Universitäten wie vor der Pandemie. Oder zumindest fast. Nach zwei Jahren größtenteils Fernlehre beginnt nun wieder der Präsenzbetrieb. Marcus Blecha hat mit Lehrenden und Studierenden darüber gesprochen, welche Schlüsse man daraus zieht und was man aus der Pandemie-Zeit in den Uni-Alltag von morgen mitnehmen soll.

