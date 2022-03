ORF-„Pressestunde“ mit Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung

Am 27. März um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Neben schrecklichem Leid für Millionen Menschen hat der Krieg in der Ukraine auch wirtschaftliche Probleme zur Folge. Die Abhängigkeit von russischem Erdgas und hohe Energiepreise machen der österreichischen Industrie zu schaffen. Es gäbe keine kurzfristig mögliche Alternative zu russischem Gas, so der Präsident der Industriellenvereinigung. Ein Einfuhrstopp, wie er derzeit in der EU diskutiert wird, hätte verheerende Folgen. Wie kann die Abhängigkeit verringert werden und was hieße ein Lieferstopp für Produktionsbetriebe in Österreich? Wie kommen Unternehmen mit hohen Energiepreisen, steigender Inflationsrate und den Auswirkungen der bisher verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Russland zurecht? Drohen Produktionsstopps und damit Kurzarbeit oder ein Verlust von Arbeitsplätzen? Was tut die Industrie, um den Umstieg auf erneuerbare Energien voranzutreiben? Und wie sehr sind Betriebe von pandemiebedingten Personalausfällen betroffen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 27. März 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Johanna Hager

„Kurier“

und

Christoph Varga

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at