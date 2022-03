Hammer/Grüne anlässlich des weltweiten Klimastreiks: Einsatz für eine klimagerechte Zukunft ist auch Einsatz für Frieden

Wien (OTS) - „Klimapolitik und Sicherheitspolitik müssen zusammen gedacht werden. Die aktuelle Lage, in der wir uns gerade befinden, zeigt uns das in einem ganz besonderen Ausmaß. Die Antwort darauf darf nicht weniger Klimaschutz sein, sondern muss mehr Klimaschutz lauten“, sagt Lukas Hammer, Sprecher für Klimaschutz und Energie der Grünen.

„Jahrzehntelang wurde der Klimaschutz in Österreich vernachlässigt. Heute spüren wir die Auswirkungen“, meint Hammer. Der furchtbare Angriffskrieg Russlands habe unsere enorme Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen vor Augen geführt. Jetzt müsse man sich besonders dafür einsetzen, sich von dieser Abhängigkeit zu lösen und gleichzeitig den Klimaschutz als oberste Priorität anerkennen. „Der Druck von der Straße ist dafür besonders wichtig, gerade jetzt. Ohne diesen hätten wir viele Meilensteine im Klimaschutz nicht erreichen können,“ meint Hammer und fordert: „Wir müssen uns von unserem Schubladen-Denken verabschieden. Klimaschutz muss bei allen Vorhaben und Reformen mitgedacht werden, denn unser Planet ist das, worauf alles andere aufbaut.“

Beim heutigen Klimastreik wolle man sich außerdem solidarisch mit den Aktivist:innen von Fridays for Future Ukraine und Russland zeigen. „Wir gehen heute auch für diejenigen auf die Straße, die es nicht können. Weil sie sich entweder in Bunkern vor russischen Bomben in Sicherheit bringen müssen oder Angst davor haben, verhaftet und verfolgt zu werden, wenn sie für eine friedliche und klimagerechte Welt laut sind“, sagt Hammer abschließend.

