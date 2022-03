„Ihr Favorit!“ - Spatenstich für ein neues Projekt in Favoriten!

Wien (OTS) - Am 24.03.2022 fand der Spatenstich für das neueste Projekt der RVW (Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH) in der Leibnizgasse 64, 1100 Wien statt. In Kooperation mit der IMMARA Investment Group als Bauträger und der Tibus Bau GmbH als Baufirma entstehen 27 Wohnungen zwischen ca. 30 m² bis 67 m², sowie 10 PKW-Stellplätze. Für den Großteil der 1-3 Zimmer Wohnungen sind Freiflächen wie Balkone, Terrassen oder Eigengärten geplant.



Perfekte Lage

Der Projektstandort liegt in unmittelbarer Nähe zum Reumannplatz und bietet nicht nur eine optimale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, sondern überzeugt auch durch eine ausgezeichnete Infrastruktur und Mikrolage. Die U1 Station Reumannplatz sowie die Station Troststraße sind in nur wenigen Gehminuten erreichbar, wodurch eine ausgezeichnete öffentliche Anbindung gewährleistet ist. Dieses Angebot wird durch zahlreiche Straßenbahnlinien und Busverbindungen optimal ergänzt. Auch die Nähe zu zahlreichen Erholungsgebieten wie den Wienerberg, der Therme Wien sowie den grünen Böhmischen Prater machen diesen Standort interessant - einer ausgeglichenen Work-Life Balance steht damit nichts im Wege.

Die RVW hat mit diesem Objekt den Grundsätzen „ausgezeichnete örtliche Anbindung plus optimale Infrastruktur“ als wesentliche Voraussetzungen für vorbildliche Vorsorgewohnungen Rechnung getragen. „Man kauft eine Wohnung, vermietet diese und legt dadurch den Grundstein für ein gesichertes Zusatzeinkommen“, erklärt RVW-GF Marion Weinberger-Fritz die Anlageidee in einem Satz. Zudem rät Sie: „Aufgrund der großen Nachfrage sollte man sich schon jetzt informieren und bei Interesse vormerken lassen.“

Modernes Wohnen

Für das Vermietungspotential des sich rasch entwickelnden 10. Bezirks spricht das umfangreiche Angebot an Lebensmittelgeschäften, Drogerien, Apotheken sowie eine gute Auswahl an Freizeitmöglichkeiten. Und auch bei diesem Projekt wird ein besonderes Augenmerk auf intelligente Grundrisse und Top-Ausstattung gelegt: Hochwertiger Parkettboden, Sanitärgegenstände und Armaturen namhafter Markenhersteller sowie komplett ausgestattete Einbauküchen sind selbstverständlich. Die 1-3 Zimmer Wohnungen verfügen größtenteils über großzügige Loggien, Balkone oder Terrassen, welche zum Verweilen im Freien einladen.



RVW-Vorsorgewohnungen und „Business-Hintergrund“

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH befindet sich zu 100 % im Eigentum der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG und nützt Synergien in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Bankdienstleistungen.

Die Zusammensetzung des RVW-Teams spiegelt das langjährige herausragende Know-how in den Bereichen Finanzen, Immobilien-Projektentwicklung, Bauträgertätigkeit, Vorsorgewohnungen und Vermarktung/Vermietung wider. Mit sorgfältiger Projekt-Auswahl, Planung, Kalkulation und Dank effizientem Projektmanagement wird bei den fertig gestellten Vorsorgewohnungs-Projekten ein durchschnittlicher Vermietungsgrad von 97 bis 100 % erzielt. Hier gibt’s Informationen zu den nächsten Projekten in der Pipeline, welche die RVW gemeinsam mit ihren verschiedenen Projektentwicklern realisiert: www.rvw.at

IMMARA Investment Group

Die Geschäftsführer der IMMARA Investment Group haben in Ihren vielfältigen Tätigkeiten in den letzten Jahren dutzende Projekte angekauft, projektiert, und wieder erfolgreich verwertet. Die logische Weiterführung ist die Realisierung sowohl eigener Projekte im Neubaubereich als auch der Aufbau eines Bestandsportfolios, wobei auch hier die oberste Prämisse stets in größtmöglicher Sicherheit liegt, d.h. konkret in planbaren, fixen, stabilen Baukosten, nachhaltigen bonitätsstarken Mietstrukturen und einem wertsteigernden Assetmanagement. www.immara-invesmtent.com

