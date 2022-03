FPÖ – Nepp: Unerträglicher Wettlauf zwischen Wien und Bund um strengere Corona-Regeln

Wien (OTS) - „Zwischen dem rot-pinken Wien und dem schwarz-grünen Bund geht es nur mehr um einen Wettlauf, wer die noch schwachsinnigeren Corona-Regeln umsetzt. Kaum gibt es – trotz sinkender Corona-Zahlen – von Nehammer und Co. neue Verschärfungen, muss SPÖ-Bürgermeister Ludwig eins draufsetzen und die noch strengeren Quarantäne-Regelungen sowie 2G in der Gastronomie beibehalten. Offenbar hat der Bürgermeister eine diabolische Freude daran, symptomlose Menschen zuhause einzusperren. Leidtragende dieser Ego-Show Ludwigs sind die Wiener, die sich in diesem Regel-Chaos nicht mehr auskennen und in ihren Freiheitsrechten weiter beschränkt werden“, so Nepp, der eine sofortige Aufhebung aller Corona-Maßnahmen fordert.

