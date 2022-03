„Thema“: Ukraine – gefährliches Warten für Leihmütter und Babys

Ukraine – gefährliches Warten für Leihmütter und Babys

„Ich habe drei Jahre darüber nachgedacht, ob ich das tun soll“, sagt die 28-jährige Jana. Die ukrainische Leihmutter trägt gerade das Kind eines österreichischen Paares aus. „Wir hätten gerne unser eigenes Zuhause“, erzählt die alleinerziehende Mutter einer Siebenjährigen, „und ich kann Menschen helfen, die Elternfreuden erleben wollen“. In der Ukraine ist die kommerzielle Leihmutterschaft seit 2004 erlaubt. Biotexcom ist eine der größten Vermittlungsagenturen. Auf ihrer Homepage ist zu sehen, wie Soldaten Babys in einen Keller außerhalb von Kiew in Sicherheit bringen. Ukraine-Korrespondent Christian Wehrschütz hat mit Verantwortlichen und mit einer Leihmutter gesprochen. Warum können die Betroffenen das Land nicht verlassen? Sonja Hochecker beleuchtet die rechtliche Situation.

Trockenheit – was tun?

Seit Wochen hat es in Österreich kaum geregnet. In der Landwirtschaft herrscht große Sorge, denn jetzt ist die Zeit der Aussaat. „Ohne Feuchtigkeit ist die Keimung einer Pflanze nicht möglich“, stellt Bodenforscher Walter Wenzel von der BOKU Tulln fest. Österreichische Bäuerinnen und Bauern suchen neue Wege, um der zunehmenden Austrocknung der Böden durch die Erhitzung des Klimas etwas entgegenzusetzen. Hubert Stark hat mit anderen Bäuerinnen und Bauern die „Humus-Bewegung“ gegründet. Die „lebendige Erde“ soll mehr Wasser speichern und ohne Chemie gute Erträge bringen. Markus Stachl und Leon Hoffmann-Ostenhof berichten.

Die Wechseljahre – besser als ihr Ruf

Ein Viertel der Bevölkerung in den westlichen Industriestaaten ist derzeit in den Wechseljahren – die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer. Vor allem Frauen, aber auch Männer zwischen 45 und 60 Jahren erleben einen hormonellen Umbau, der, ähnlich wie die Pubertät, eine neue Lebensphase einleitet. Seit jeher ein großes Tabu: „Meine eigene Mutter hat nie darüber gesprochen – deshalb wollte ich das Thema enttabuisieren“, sagt Veronika Pelikan. Die Journalistin hat das vielbesuchte Online-Portal „Wechselweise“ gegründet, auf dem sich Frauen – und auch Männer – austauschen. Das Image der Wechseljahre ändert sich gerade – von der Belastung hin zur Befreiung eines Frauenlebens. Für einen neuen Blick auf diese Lebensphase plädieren auch „Kurier“-Kolumnistin Gabriele Kuhn und Sängerin Monika Ballwein im Gespräch mit Sabina Riedl.

Philipp und Erika – eine ungewöhnliche Liebesgeschichte

In der Schule gehörte er zu den Reichen und Schönen, sie war das unscheinbare Mädchen mit der Krankenkassenbrille. Mit Anfang 40 kreuzen sich ihre Wege wieder. Beide haben gescheiterte Ehen hinter sich. Langsam werden sie ein Paar – doch nach acht Jahren folgt die Trennung. Viele Jahre später erkrankt Philipp an Parkinson. Die inzwischen pensionierte Bankmanagerin Erika weiß sofort: Ich kümmere mich um ihn. Sonja Hochecker über eine einzigartige Beziehung.

