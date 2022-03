Für mehr Herz in schweren Zeiten

MTEL AUSTRIA verzichtet auf Tarifindexierungen bis 2024

Wien (OTS) - Für mehr Herz – MTEL Austria, der österreichische Mobilfunker mit Herz, der kurz vor der Eröffnung seines Tochtermobilfunkers in der Schweiz steht, schickt ein klares Signal an alle seine Kunden und die, die es werden möchten.

Mehr Herz ist in jeder Situation eine richtige Entscheidung, insbesondere wenn unsere Kunden vor einer starken Teuerungswelle stehen so Stefan Bozic, CEO von MTEL Austria. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, die nächsten 24 Monate auf eine Indexierung, das bedeutet eine an den Verbraucherpreisindex angepasste Tariferhöhung, zu verzichten. Das Unternehmen setzt bewusst ein Zeichen gegen die Preiserhöhung und die im Vergleich stark steigenden Kosten an und möchte dadurch seinen Beitrag für die Entlastung leisten. Die Indexierung selbst ist in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehen – wir setzen das aber ganz bewusst aus.

Auch im Hinblick auf den Markteintritt in der Schweiz, versuchen wir eine gute Symbiose für unsere Kunden zwischen dem Schweizer und den österreichischen Markt zu ermöglichen, indem wir eine einheitliche, paneuropäische Rufzone für unsere MTEL Kunden schaffen und somit kostenfreie Anrufe in der gesamten MTEL Familie unabhängig davon ob unsere Kunden in der EU, Schweiz oder am Westbalkan unterwegs sind.

Auch am österreichischen Markt werden wir ab Mai, treu unserem Motto „ein Herz für Alle“ weitere Akzente setzen und disruptive Angebote insbesondere im Bereich unserer Kernkompetenz Roam like Home auf den Markt bringen.

Bojan Obradovic, CEO MTEL AUSTRIA:

Kommunikation zwischen Menschen ist eine Unverzichtbarkeit, an der wir festhalten werden. Mobilfunk und mobile Kommunikation muss langfristig für jeden leistbar und zugänglich sein. Wenn wir unsererseits einen kleinen Beitrag dazu leisten können dies zu ermöglichen, dann werden wir das sehr gerne tun.

MTEL Sparangebote:

Tarifseitig hat MTEL Austria derzeit auch einiges zu bieten, um Kosten zu sparen – alle Sim-Only Tarife, gibt es mit einem Rabatt von 33,33 Prozent und damit schon ab € 10,05 mtl. und zusätzlich seit dem 22.3 das iPhone 12 mit 64 GB Speicher, zu einem Top-Paketpreis von € 41 mtl. mit unserem SMART+ Tarif und 25 GB - und wie immer Roam Like Home in der EU und in allen Netzen der Telekom Serbien Gruppe (mts Serbien, m:tel Banja Luka, m:tel Montenegro)

Erhältlich in allen MTEL Shops, Online und bei Hartlauer und im gut sortierten Fachhandel.

MTEL Austria, als Mitglied der Telekom Serbien Gruppe, richtet sich gezielt an Menschen, die in Österreich leben und arbeiten und aus Serbien, Montenegro oder Bosnien und Herzegowina stammen, und auch an all diejenigen, die mit diesen Ländern oft kommunizieren oder sich privat oder geschäftlich dort oft aufhalten. Einzigartig am österreichischen Mobilfunkmarkt ist, dass Roam-Like-Home, die Nutzung von mobilem Internet im Ausland, nicht nur in der EU, sondern auch in der MTEL-Zone* in Serbien, Montenegro und Bosnien und Herzegowina gültig ist sowie die Freieinheiten bei Telefonie und SMS auch in diesen Ländern genutzt werden können. Nähere Infos unter: www.mtel.at



