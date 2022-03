AVISO: Perspektiven für den Westbalkan und Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Region

Podiumsdiskussion im Parlament am Mittwoch, 30. März 2022, um 18.00 Uhr

Wien (PK) - Parlamentsdirektor Harald Dossi und die Balkans in Europe Policy Advisory Group laden am Mittwoch, dem 30. März 2022, um 18.00 Uhr gemeinsam zur Diskussionsveranstaltung "Der Westbalkan im Fokus: Hoffnungen, Rückschläge, neue Perspektiven und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Region".

Parlamentsdirektor Dossi spricht Eröffnungsworte. Keynotes kommen vom Leiter des Zentrums für Südosteuropastudien an der Universität Graz Universitätsprofessor Florian Bieber und vom außerordentlichen Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Sarajewo Damir Kapidžić. In einem Podiumsgespräch diskutieren neben Kapidžić die Obfrau der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Österreich-Albanien Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne), die Obfrau der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Österreich-Bosnien-Herzegowina Bedrana Ribo (Grüne), die Obfrau der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Österreich-Kosovo Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP), Eva Blimlinger (Grüne) von der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Österreich-Montenegro, Christian Buchmann (ÖVP) von der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Österreich-Nordmazedonien sowie die Obfrau der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Österreich-Serbien Gudrun Kugler (ÖVP).

Moderiert wird die Veranstaltung von Universitätsprofessor Bieber und der Direktorin des European Fund for the Balkans Aleksandra Tomanić. Abschlussworte kommen von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.

Der Westbalkan im Fokus: Hoffnungen, Rückschläge, neue Perspektiven und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Region

Zeit: Mittwoch, 30. März 2022, 18.00 Uhr

Ort: Parlament in der Hofburg, Dachfoyer

MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice @ parlament.gv.at anmelden. Bitte informieren Sie sich kurz vor der Veranstaltung auf der Website des Parlaments über die aktuellen Zutrittsbedingungen.(Schluss) keg

