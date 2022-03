SPÖ-Termine von 28. März bis 3. April 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 28. März 2022:

18.30 bis 20.30 Uhr Das Renner-Institut lädt zur Diskussion über „Digitaler Humanismus: Menschlichkeit in Zahlen“ mit Informatiker Hannes Werthner, Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny, Simulationsforscher Niki Popper und SPÖ-Bereichssprecherin für Netzpolitik Katharina Kucharowits. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/5yvctma6

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zur YouTube-Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“: Historiker und Schriftsteller Philipp Blom im Gespräch mit Kulturwissenschafter Wolfgang Müller-Funk über „Welche Rolle spielt die Grausamkeit in der Geschichte der Menschen?“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/26jrzkjz

MITTWOCH, 30. März 2022:

10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss, Camineum (ÖNB)

10.00 Uhr SPÖ-Sprecherin für globale Entwicklung Petra Bayr und SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner sprechen bei der Präsentation des UNFPA-Weltbevölkerungsberichts 2022 gemeinsam mit anderen Vertreterinnen der österreichischen parlamentarischen Gruppe für sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte #parlaandsex im Dachatelier der VinziRast (Lackierergasse 10, 1090 Wien).

18.00 bis 19.30 Uhr Das Renner-Institut lädt zum Expert*innengespräch „Ungarn hat die Wahl“ mit Osteuropaexperte Paul Lendvai und dem Internationalen Sekretär des Ungarischen Gewerkschaftsbundes Károly György. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/4w35yyub

DONNERSTAG, 31. März 2022:

SPÖ-Sprecherin für globale Entwicklung Petra Bayr ist von 31.3. bis 4.4.2022 als Wahlbeobachterin der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) bei der Parlamentswahl in Serbien.

9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss, Camineum (ÖNB)

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zum Gespräch von Lex Takkenberg und Bashir Bashir über „Restoring Collective Identity and Dignity. Palestinian Refugees: The Quest for Solutions“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y444exr7

FREITAG, 1. April 2022:

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zum Gespräch von Journalistin Tessa Szyszkowitz mit Politikwissenschafter Yascha Mounk über Mounks Buch „Das große Experiment. Wie Diversität die Demokratie bedroht und bereichert“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/2wvz6bum

