Volkspartei Hernals/Heintzinger: Bezirksvorsteher Peter Jagsch muss die Herausforderungen in Hernals gezielt angehen

Dank an Ilse Pfeffer – Hand zur konstruktiven Zusammenarbeit ist ausgestreckt

Wien (OTS) - In der gestrigen Sondersitzung der Bezirksvertretung Hernals wurde Peter Jagsch als Nachfolger von Ilse Pfeffer zum neuen Bezirksvorsteher von Hernals gewählt.

„Trotz aller politischen Unterschiede ist der scheidenden Bezirksvorsteherin ein großer Dank für die 20 Jahre an der Spitze unseres Bezirks auszusprechen“, so der Bezirksparteiobmann der Volkspartei Hernals Klaus Heintzinger.

Für den neu gewählten Bezirksvorsteher muss es vor allem darum gehen, die drängendsten Herausforderungen in Hernals gezielt und engagiert anzugehen. Dazu zählt vor allem die Oberflächengestaltung rund um die Erweiterung der U5, ein längst überfälliger Bezirksentwicklungsplan oder sämtliche Aufgabenstellungen, die in Zusammenhang mit dem brennenden Thema Verkehr in Hernals aktuell sind.

„Die Volkspartei Hernals wird auch gegenüber dem neuen Bezirksvorsteher ihren Forderungen weiterhin entsprechend Ausdruck verleihen. Unsere Hand zur konstruktiven Zusammenarbeit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger ist jedenfalls ausgestreckt“, so Heintzinger abschließend.



