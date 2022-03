Helvetia erreicht 1. Platz innerhalb Versicherungsbranche bei der Suche nach Österreichs Top Arbeitgebern

Die heimische Versicherung wird von trend, Statista und kununu als beste Arbeitgeberin der Branche geführt. Im Gesamtranking klettert Helvetia auf Platz 13.

Wien (OTS) - Jedes Jahr werden die besten Arbeitgeber Österreichs mit dem Siegel »Top Arbeitgeber« ausgezeichnet. In diesem Jahr sicherte sich Helvetia den ersten Platz innerhalb der Versicherungsbranche. Im Gesamtranking konnte sich das seit über 160 Jahre bestehende Unternehmen um mehr als 45 Plätze verbessern und landet 2022 auf Platz 13.

Helvetia verfolgt seit Jahren einen »Best Partner«-Ansatz. Das gilt nicht nur Richtung Kunden und Vertriebspartner, sondern auch für die eigene Mannschaft. Mit über 850 Mitarbeitenden an 39 Standorten in ganz Österreich werden über 530.000 Kundinnen und Kunden betreut. In den letzten Jahren konnte Helvetia über dem Marktdurchschnitt wachsen, »dafür braucht es die richtigen Mitarbeitenden«, betont Mag. Thomas Neusiedler, CEO von Helvetia Österreich. »Man muss Menschen für die Versicherung begeistern und die Vielfältigkeit der Branche unterstreichen. Wir fangen damit bei den eigenen Leuten an und die Auszeichnung als Top Arbeitgeber bestärkt uns in unserem Weg«, ist sich Neusiedler sicher.

»helvetia.way« als Teil der Unternehmenskultur

Dynamik, Vertrauen und Begeisterung sind die Unternehmenswerte von Helvetia, deren Rahmen für die gemeinsame Kultur im neu definierten »helvetia.way« Beachtung findet. Die Helvetia-Unternehmenskultur ist geprägt von hohem Einsatz und einem freundschaftlichen Umgang. »Bei uns kommt es auf jeden Einzelnen an«, bringt es Vorstandsvorsitzender Thomas Neusiedler auf den Punkt.

Dynamik beweist das Unternehmen auch mit hybriden Arbeitsweisen. Nach Ausbruch der Corona-Pandemie wurde das Projekt »New Work« ins Leben gerufen und das Homeoffice-Angebot – in den Bereichen, in denen es möglich ist – ausgeweitet. Es wurden spezielle Solo- und Co-Working Zonen errichtet und nach der erfolgreichen Umsetzung in der Generaldirektion wird geprüft, wie das Projekt 2022 weiter ausgerollt wird.

Auszeichnung für erfolgreiche HR-Strategie

Die neuerliche Auszeichnung für Helvetia als Arbeitgeberin unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung der HR-Strategie. Neben der Prämierung als »Top Arbeitgeber« wurde Helvetia das Zertifikat als »Top Employer 2022« als einziges Versicherungsunternehmen Österreichs verliehen. Auch im Bereich Recruiting konnte das Unternehmen punkten und erreichte bei der »Best Recruiters«-Studie das goldene Gütesiegel.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia.at.

