Expeditionsbericht „Karakorum“ im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Seit Jänner wird im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) eine Ausstellung über den Alpinisten Fritz Moravec (1922 – 1997) gezeigt, die bis Mittwoch, 29. Juni, zu besichtigen ist. 5 Veranstaltungen runden die Schau „Bergsteigen als Berufung – 100 Jahre Fritz Moravec“ ab. Am Dienstag, 29. März, sind ab 19.00 Uhr die Bergsteiger Marlies Czerny und Andreas Lattner zu Gast im Museum und präsentieren den Expeditionsbericht „Karakorum Momente. Alles außer Achttausend“. Dabei erzählen die beiden erfahrenen Alpinisten über heitere und traurige Begebenheiten im Karakorum-Gebirge, über den Baltoro-Gletscher und über „bizarre Türme aus Fels und Eis“. Der Eintritt zu diesem packenden Vortrag mit Bildern ist gratis. Mehr Informationen und Anmeldungen per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Die Besucherinnen und Besucher werden um Beachtung der aktuellen Corona-Regelungen ersucht. Das Publikum kann Spenden für das Museum geben. Von faszinierenden Fotos bis zu einem Original-Pickel des großen Gipfelstürmers Fritz Moravec reichen die Exponate in der Ausstellung. Offen ist die Schau „Bergsteigen als Berufung“ jeweils Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) und Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr). Stets ist der Zutritt kostenlos. Gesperrt sind die Räume an Feiertagen und an schulfreien Tagen. Nähere Auskünfte: Telefon 877 76 88 (Samstag/Mittwoch: Nachmittag). Infos im Internet: www.bezirksmuseum.at.

