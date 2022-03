AMS Wien: Zentraler Info-Point im Austria Center Vienna informiert Geflüchtete über Fragen der Beschäftigung

Sieben ukrainischsprachliche Beratungs- und Betreuungseinrichtungen des AMS Wien sind derzeit im Aufbau

Wien (OTS) - Seit heute früh sind ukrainisch- und russischsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AMS Wien an einem eigenen Info-Point des Austria Center Vienna für Vertriebene aus der Ukraine im Einsatz. „Uns war wichtig, nun rasch eine zentrale Ansprechstelle für erste Fragen zu Arbeitsmarkt und Beschäftigung in Wien zu schaffen, vor allem: wie finde ich einen Job, was brauche ich dafür und wie wird das AMS mich unterstützen“, sagt AMS-Wien-Chefin Petra Draxl.

Bei diesem Erstkontakt wird den Kundinnen und Kunden auch bereits ein Kompetenzerhebungsbogen ausgehändigt, der dem AMS ein Bild über Qualifikationen, Abschlüsse und Arbeitserfahrungen gibt. „Auf Basis diese Informationen kann unser Service für Unternehmen maßgeschneiderte Vermittlungsaktivitäten aufbauen“, sagt Draxl, „denn viele Unternehmen fragen bei uns bereits nach Arbeitskräften aus der Ukraine an.“

Sobald die Geflüchteten den „Ausweis für Vertriebene“ in Händen halten, wird das AMS Wien zügig Beschäftigungsbewilligungen ausstellen können.

In Wien werden sieben muttersprachliche Beratungs- und Betreuungseinrichtungen im Auftrag des AMS Wien für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer tätig sein. Sie sind derzeit im Aufbau und werden die Betroffenen bei der Arbeitsmarktintegration begleiten.

Rückfragen & Kontakt:

AMS Wien

Mag. Sebastian Paulick

++43 (0)50904 900514

sebastian.paulick @ ams.at