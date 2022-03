„Heimat Fremde Heimat“: Teil 5 der Serie „Erklär mir, wie du lebst“ taucht in die Welt von Menschen mit Down-Syndrom ein

Am 27. März um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Silvana Meixner präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 27. März 2022, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

„Erklär mir, wie du lebst“ – Die Serie über den Lebensalltag von Menschen mit Behinderungen

Im Mittelpunkt des letzten Teils der fünfteiligen Serie „Erklär mir, wie du lebst“ stehen drei junge Menschen mit Down-Syndrom. Hanna Gugler ist 25 Jahre alt, lebt bei ihren Eltern in Niederösterreich und arbeitet 20 Stunden bei einem Bio-Markt in St. Pölten. In ihrer Freizeit schreibt sie für die Redaktion „andererseits“. Simon Couvreur und Niklas Kern sind beide 27 Jahre alt und beste Freunde. Sie wohnen in der Wohngemeinschaft des Vereins „Ich bin aktiv“, in der Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenleben. Außerdem arbeiten sie als Kellner in Wien und sind Tanzassistenten über den Verein „Ich bin O.K.“. Die drei Protagonistinnen und Protagonisten haben Redakteurin Ajda Sticker gezeigt, wie gesellschaftliche Inklusion funktionieren kann.

Unterricht für ukrainische Kinder an Österreichs Schulen

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine vor rund einem Monat sind laut Angaben der UNO bereits mehr als 3,5 Millionen Menschen aus dem Land geflohen. Die EU-Kommission geht davon aus, dass etwa die Hälfte davon Kinder sind. In österreichischen Schulen wurden seither rund 1.500 Kinder und Jugendliche aufgenommen. Um diesen einen raschen Einstieg ins Bildungssystem zu ermöglichen, setzt man insbesondere auf die Einstellung von ukrainisch- und russischsprachigem Lehrpersonal. Wie bei Kindern mit unzureichenden Deutschkenntnissen gültig werden auch die neuen Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine in den unter Expertinnen und Experten umstrittenen Deutschförderklassen unterrichtet. Ein Bericht von Adriana Jurić und Ajda Sticker.

