1.000 Workshops in zehn Jahren: Interesse an Gründungsthemen trotz Pandemie ungebrochen hoch

Wien (OTS) - 1.000 Workshops hat die Wirtschaftsagentur Wien in den letzten 10 Jahren angeboten. Das sind rund 100 pro Jahr für all jene, die in Wien gründen wollen. In Summe haben rund 16.000 Gründungswillige dieses Angebot genützt. Gründerinnen und Gründer besuchen im Schnitt mindestens drei Workshops pro Jahr. Hier lernen sie, wie sie ihre Ideen zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell machen können. Sie wollen vor allem wissen, welche Schritte es bei der Gründung eines Unternehmens zu beachten gibt, ob der eigene Businessplan hält oder welche rechtlichen Stolperfallen es bei der Unternehmensgründung gibt. Seit über zehn Jahren bietet die Wirtschaftsagentur Wien kostenlos in ihrer Startup Academy Workshops für Startups, Gründerinnen und Gründer zu den Bereichen Finanzen, Recht, Gründung, Marketing an.

Trotz Pandemie bleibt die Startup-Community in Wien zukunftsorientiert

„ Wir haben in Wien eine unheimlich lebendige Gründerinnen- und Gründerlandschaft. Mit Angeboten wie der Startup Academy antworten wir auf ihren Bedarf an Schlüsselkenntnissen für die erfolgreiche und nachhaltige Unternehmensgründung ,“ sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

„ Der unternehmerische Erfolg hängt von guten Umsetzungsplänen ab. Mit den Academy-Workshops unterstützen wir die Jungunternehmen mit stets aktuellem Wissen rund um die Gründungs- und Startphase. Dass wir mit dem Angebot einen Nerv treffen, zeigt uns neben der regen Teilnahme auch das große Interesse an dem mehrsprachigen Angebot, das wir stetig weiter ausbauen “, betont Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, die Nachhaltigkeit des Workshop-Angebots.

Allein 2021 fanden 111 Workshops mit über 1.400 Teilnahmen statt: Die Gründungslandschaft in Wien ist weiter enorm aktiv und schaut nach vorne.

Jetzt mitmachen – und profitieren

Bis Juni werden noch über vierzig Workshops angeboten. Von Workshops zu speziellen Themen für alle Unternehmen bis zu branchenspezifischen Workshopreihen ist alles dabei. Es sind noch Plätze frei. Unter www.wirtschaftsagentur.at/workshops ist die Anmeldung möglich. Neue Workshops für die zweite Jahreshälfte 2022 werden im Mai bekanntgegeben.

Für die angehenden Unternehmerinnen und Unternehmer sind die Workshops eine Möglichkeit, sich neue Ideen für die Gründungsphase zu holen und die Pläne zu optimieren. Sie geben ihnen außerdem oft einen richtigen Schub, um mit voller Kraft loszulegen. „ Die Kurse, die wir bisher gemacht haben, waren toll und wir haben extrem viel gelernt und bereits implementiert. Das Service der Wirtschaftsagentur Wien ist einzigartig. Ich persönlich werde noch zwei weitere Kurse besuchen – ich freue mich schon riesig darauf! “, sagt beispielsweise Teilnehmerin Cristina Soria, die 2021 gemeinsam mit ihrer Businesspartnerin einen Marketing-Workshop besucht hat.

Alexandra Hennig, die sich in der Startup Academy unter anderem kompaktes Gründungswissen, buchhalterische und markenstrategische Kenntnisse angeeignet hat, pflichtet dem bei: „ Die Academy-Workshops der Wirtschaftsagentur Wien sind nicht nur sehr informativ, sondern auch wirklich motivierend! “ Die Kunsthistorikerin Hennig steht aktuell vor der offiziellen Gründung und Eröffnung ihres Unternehmens.

Lernen von Expertinnen und Brancheninsidern

Das Angebot richtet sich an alle Unternehmerinnen und Unternehmer in der Vorgründungs- oder Gründungsphase. Sie können bis zu fünf Jahre nach der erfolgreichen Gründung noch besucht werden. Pro Jahr sind bis zu zehn kostenlose Teilnahmen an den Workshops, die Brancheninsiderinnen und Wirtschaftsexperten im Auftrag der Wirtschaftsagentur Wien durchführen, möglich. Angeboten werden die Workshops in bis zu 18 Sprachen.

Das Projekt „Gründen und Wachsen“ der Wirtschaftsagentur Wien wird aus EFRE-Mitteln kofinanziert.

