Neue Ausstellung: Arnulf Rainer. Rosa Rot Himmel Blau

Bisher noch nie gezeigte Werke des Künstlers zu den Themen Natur, Kosmos und Schöpfung ab Samstag im Arnulf Rainer Museum (Baden)

Baden bei Wien (OTS) - Die Ausstellung „Arnulf Rainer. Rosa Rot Himmel Blau“ zeigt 115 Werke des berühmten Malers. Gemälde, die thematisch aktueller denn je sind: Natur, Wissenschaft, Schöpfung und Kosmos stehen im Mittelpunkt der Werkserien, die bisher noch nie öffentlich gezeigt wurden.



Die Natur, ihre Zerbrechlichkeit, die Versuche der Menschheit die Natur zu bändigen, aber auch ihre unerschöpfliche Kraft, werden mit den einzigartigen Mitteln und Augen des Malers sicht- und spürbar gemacht. Zahlreiche Serien Rainers, u.a. Botanika der 1980er und Blattmalerei der 1990er Jahre zeugen von der Vitalität der Natur. Die idyllischen Landschaftsporträts des französischen Malers und Grafikers Camille Corot, überzeichnet Rainer mit wirbelsturmartigen Gesten in einem All-over-Prinzip.

Der Kosmos, die Gestirne und andere Himmelkörper waren schon immer für die Menschheit schwer fassbar und wurden von Rainer in der Serie Makrokosmos (ab den 1990er Jahren) auch umfassend bearbeitet. In Rainers Gemäldezyklus „Mikrokosmos“ stehen die Betrachter*innen vor den gleichen, für nicht Wissenschaftler*innen schwer begreifbaren Fragen: die Unerklärlichkeit der einzelnen Teile, von Zellen, Gewebsstrukturen. Bei Rainer erstarrt die Farbe genau dann, wenn das Geheimnis möglicherweise gelüftet werden könnte. Es sind sehr spannungsvolle Arbeiten, Werke die aufrütteln aber auch beruhigen und jeder Betrachterin und jedem Betrachter individuelle Erklärungen anbieten.

Der große spanische Malers Francisco de Goya führte den Menschen bereits vor über zweihundert Jahren die Sinnlosigkeit, den Schrecken, das Unbegreifliche und Irrationale von Kriegen vor Augen. Rainer greift in seinen Goya-Übermalungen (1983) jenen Aspekt heraus, der ihn am meisten an Goyas Arbeiten berührt hat: die Gesichter der Menschen.

Hoffnungsfroh sind hingegen die kleinformatigen Ölgemälde Rainers aus der Serie „Engel“ (1992) – hier begegnen uns Lichtgestalten in farbenfrohen Variationen, Wesen, genauso unerklärlich wie der Mikro- und Makrokosmos, möglicherweise Botschafter*innen des Friedens?

Alle Leihgaben stammen direkt aus dem Studio Arnulf Rainer und wurden von Kurator Prof. Helmut Friedel in einen stimmungsvollen Dialog mit der außergewöhnlichen Architektur des Museums gesetzt.



Laufzeit der Ausstellung: 27. März 2022 - 12. Februar 2023

Öffnungszeiten: Dienstag - Donnerstag von 10 bis 17 Uhr

Ausstellungseröffnung

Offizielle Eröffnung der neuen Ausstellung.

Freier Eintritt von 11 - 17 Uhr

Datum: 26.03.2022, 11:00 - 17:00 Uhr

Ort: Arnulf Rainer Museum

Josefsplatz 5, 2500 Baden, Österreich

Url: https://www.arnulf-rainer-museum.at/de/veranstaltungen/

Rückfragen & Kontakt:

Julia Wagentristl

julia.wagentristl @ arnulf-rainer-museum.at

02252 209 196 12