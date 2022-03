Steirerball 2022 wird zum SteirerFriedensBall

Wien (OTS) - Angesichts der Kriegswirren in der Ukraine wird der Steirerball am 14. Mai 2022 im Wiener Rathaus zum SteirerFriedensBall: Damit setzt der Verein der Steirer ein Zeichen gegen Krieg und Gewalt. Der Reinerlös der Spenden des Ballabends kommt geflüchteten Kindern aus der Ukraine zugute.



Vor dem Hintergrund der verheerenden Auswirkungen des Ukraine-Kriegs macht der Verein der Steirer in Wien den traditionellen Steirerball heuer zum SteirerFriedensBall und stellt die Veranstaltung in den Dienst der Flüchtlingshilfe. Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Ballorganisator: „Trotz aller Wirrnisse der Pandemie und des Krieges wollen wir uns mit dem Steirerball einen gesunden Optimismus erhalten und gleichzeitig einen Beitrag leisten. Wir sind daher mit unseren Gedanken bei den Menschen in der Ukraine. Und am besten können wir diesen dadurch helfen, indem wir uns zu ihnen bekennen und für sie Spenden sammeln.“

Der Reinerlös der Spenden des SteirerFriedensBalls am 14. Mai 2022 geht heuer an aus der Ukraine geflüchtete Kinder, die in Österreich Zuflucht gefunden haben. Damit leistet der Verein der Steirer einen aktiven Beitrag, um ukrainischen Kindern in Not zu helfen.

Spenden für humanitäre Hilfe

Hermann Schützenhöfer, steirischer Landeshauptmann: „Gelebte Solidarität kann in Zeiten wie diesen gar nicht hoch genug geschätzt werden. Insbesondere jetzt soll und darf unsere Mitmenschlichkeit keine Grenzen kennen. Denn all den aktuellen dramatischen Entwicklungen können wir eines entgegenstellen: unsere Mitmenschlichkeit. Ich bin stolz, dass sich die Steiermark mit dem SteirerFriedensBall einmal mehr von ihrer solidarischen Seite zeigt.“

SteirerFriedensBall erstmals im Wiener Rathaus

Die 123. Auflage des Steirerballs wird zum ersten Mal im Wiener Rathaus stattfinden – und zwar nicht als winterlicher Ball während des Faschings, sondern erstmals als Friedensball am 14. Mai 2022. Nach dem pandemiebedingt virtuellen Steirerball im Vorjahr wurde für den diesjährigen Ball eine besondere Location ausgewählt: Im Wiener Rathaus wird steirische Tradition gepaart mit Wiener Eleganz und österreichischer Menschlichkeit am Ballabend sowohl im Festsaal und in den Prunkräumen als auch im Arkadenhof endlich wieder persönlich erlebbar sein.

Tickets für den SteirerFriedensBall

Karten für den traditionsreichen Bundesländer-Ball am 14. Mai 2022 gibt es auf www.steirerball.com . Online werden auch Tickets für Studierende zum Preis von 45 Euro erhältlich sein. Sitzplätze und Logen können ebenfalls über die Homepage reserviert werden. An der Abendkasse kostet die Ballkarte 95 Euro. Sollte der Steirerball 2022 doch noch Corona-bedingt abgesagt werden müssen, werden die Kosten zur Gänze refundiert.

Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.



