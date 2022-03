FPÖ – Angerer fordert erneut die Einführung einer Lehrabschlussprämie

„Anreizsystem im Lehrberuf schaffen, sonst droht ein Kollaps im Bereich der Facharbeiter!“

Wien (OTS) - „Wir diskutieren wieder einmal darüber, was Jugendliche im Bereich des Arbeitsmarkts dürfen, was sie müssen, welche Rechte und Pflichten sie haben. Was leider von vielen wieder nicht thematisiert wird, ist, welche Möglichkeiten junge Menschen am Arbeitsmarkt überhaupt haben. Unsere Jugend sieht aber scheinbar keinerlei Anreiz darin, einen Lehrberuf zu ergreifen. Dass der Lehrberuf eine Chance für die Zukunft sein kann, muss endlich entsprechend kommuniziert und mit einem attraktiven Anreizsystem untermauert werden. Haben wir keine Lehrlinge mehr, gibt es keine Facharbeiter und jede Diskussion über das Kinder- und Jugendlichen Beschäftigungsgesetz wäre obsolet“, sagte heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer.

Im Parlament brachte der FPÖ-Wirtschaftssprecher dazu einen Antrag ein, indem die schwarz-grüne Regierung aufgefordert wird, die Einführung einer Lehrabschlussprämie in die Wege zu leiten. Der zunehmende Fachkräftemangel, die daraus resultierenden Existenzgefahren für Gewerbe und Handwerk sowie der drohende Auftragsstopp in vielen Betrieben wären alarmierende Resultate des zunehmenden Lehrlingsschwunds. „Es ist nicht fünf Minuten vor zwölf, sondern bereits kurz nach zwölf. Der Fachkräftemangel bremst die Produktivität und die Entwicklung von Unternehmen. 81 Prozent der Betriebe sind bereits vom Fachkräftemangel betroffen, für fast zwei Drittel geht dies mit Umsatzeibußen einher“, so Angerer.

Es brauche daher eine nachhaltige Lösung und keine weiteren Hauruck-Aktionen, die lediglich die jahrelangen Versäumnisse in diesem Bereich und das Zaudern der schwarz-grünen Regierung kaschierten. "Wir fordern erneut die Einführung einer Lehrabschlussprämie in der Höhe von 10.000 Euro, um Lehrlingen den Einstieg in die private und berufliche Zukunft zu erleichtern. 5.000 Euro sollen direkt ausbezahlt werden und weitere 5.000 Euro in Form eines Bildungsschecks für die berufliche Fortbildung zur Verfügung gestellt werden, um Lehrlingen die Chance zur beruflichen Weiterentwicklung zu geben“, erklärte Angerer.

