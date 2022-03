ASFINAG Aufsichtsrat bestellt Tamara Maria Christ zur neuen Geschäftsführerin der Service GmbH

Tamara Maria Christ wurde vom Aufsichtsrat der ASFINAG einstimmig in die Geschäftsführung der Service GmbH (SG) berufen. Sie wird diese Funktion ab 15. Mai 2022 ausüben. Tamara Maria Christ verantwortet künftig – für die kommenden fünf Jahre – in der SG das Management des gesamten Bereichs der betrieblichen Erhaltung. Dazu zählen über 1.000 engagierte Mitarbeitende in 38 Autobahnmeistereien, sowie die Funktionen Human Resources, Arbeitnehmerschutz, Controlling und das Liegenschaftsmanagement. Tamara Maria Christ übernimmt damit die Doppel-Geschäftsführung, zusammen mit Christian Ebner.

„Mit Tamara Maria Christ konnten wir eine äußerst kompetente und engagierte Top-Juristin für die Geschäftsführung der ASFINAG Service GmbH gewinnen. Ihr Wissen und Können sind eine umfassende Bereicherung für die Weiterentwicklung der ASFINAG zum nachhaltigen Mobilitätspartner. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit“, erklären die ASFINAG-Vorstände Josef Fiala und Hartwig Hufnagl.

Tamara Maria Christ ist Doktorin der Rechtswissenschaften und absolvierte darüber hinaus weitere Ausbildungen, wie jene für Aufsichtsräte der Wirtschaftsuniversität Wien sowie ein Ausbildungspaket zum Thema Revision. Sie startete ihre berufliche Laufbahn bereits 2003 bei den Austrian Airlines. Nach einer einjährigen Tätigkeit am Oberlandesgericht Wien und der Universität Wien kehrte Tamara Maria Christ wieder zur Luftfahrt zurück, wo sie in mehreren Führungsfunktionen in verschiedenen Gesellschaften tätig war. Aktuell, bis zum Wechsel in die ASFINAG Geschäftsführung am 15 Mai, agiert die gebürtige Wienerin als Board Representative Financial Aid, ist Prokuristin und Geschäftsführerin der Austrian Beteiligungen GmbH der Austrian Airlines.

