Schulterschluss für regionales Energie-Start-up

Pionierprojekt ThermenSTROM geht an den Start - Genossenschaftsverband, PowerSolution und Volksbank als Partner

Wien (OTS) - Die politische Zielsetzung, bis zum Jahr 2030 Österreichs Energiebedarfs über erneuerbare Quellen zu decken, hat im Vorjahr zum Beschluss des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes geführt. Dieses ermöglicht die Gründung von Energiegemeinschaften, die regional selbst erzeugten Strom aus erneuerbaren Quellen mit reduzierten Infrastrukturkosten allen Mitgliedern der Gemeinschaft zur Verfügung stellen können. Das „Energie-Start-up“ ThermenSTROM ist eine der ersten Gründungen nach diesem Modell, es sieht sich als regionaler Pionier und Vorbild für andere. Dabei kann es mit dem Österreichischen Genossenschaftsverband, den Energieprofis von PowerSolution und der Volksbank auf starke Partner zählen.

Energiegemeinschaft als Pionierprojekt

Die Gemeinde Tattendorf (NÖ) unter Federführung von Umweltgemeinderat Christian Mesterhazi erkannte bereits früh die Möglichkeiten, die eine Energiegemeinschaft bietet, und gründete mit Unterstützung durch den Österreichischen Genossenschaftsverband die Erneuerbare Energiegemeinschaft ThermenSTROM eGen. Der dreiköpfige Vorstand wird ergänzt durch Bürgermeister Alfred Reinisch und den Geschäftsführer der PowerSolution Energieberatung GmbH, DI Dr. Roland Kuras. Damit ist der Grundstein für einen Austausch von Stromproduzenten und Verbrauchern auf regionaler und lokaler Ebene gelegt. Die Einbettung dieser Gemeinschaft in die Klima- und Energiemodellregion (KEM) Ebreichsdorf ermöglicht es, Erfahrungen im Steinfeld zu teilen, weitere Initiativen zu unterstützen und sich mit anderen Regionen zu vernetzen.

Genossenschaft als ideale Rechtsform

Bei der Gründung wurde bewusst die Rechtsform der Genossenschaft gewählt, die für solche Projekte prädestiniert ist. Neben den niedrigen Kosten, der unproblematischen Aufbringung von Kapital, der Gleichbehandlung von Mitgliedern, der unbürokratischen Aufnahme von privaten und juristischen Personen ohne Notariatskosten, den maximalen Gestaltungsmöglichkeiten der Satzung und Steuervorteilen gibt die Genossenschaft auch hohe Sicherheit durch die Revisionskontrolle des Verbandes. Der Österreichische Genossenschaftsverband bietet außerdem juristische und steuerliche Beratung, er fördert den Erfahrungsaustausch zwischen den Energiegenossenschaften in ganz Österreich und kann dabei auf 150 Jahre Genossenschafts-Know-how zurückblicken. Auch die Buchhaltung sowie das Mitgliederwesen werden als Zusatzservices angeboten.

Technische Expertise

Dank der partnerschaftlichen Unterstützung durch die PowerSolution Energieberatung GmbH ist es möglich, technische Expertise, Förderberatung und Abwicklung von der Anlagenerrichtung bis zum Betrieb abzudecken. Auch personelle Ressourcen und Fachwissen werden so in den Vorstand der Energiegemeinschaft eingebracht. „Wir bieten mit Hilfe von Contracting-Modellen auch Anlagen im Eigenbestand an, um so Unternehmen und Gemeinden ein eigenes Investment vorerst zu ersparen, langfristig aber die gleichen positiven Effekte erzielen zu können“, so DI Dr. Roland Kuras.

Regionale Volksbank als Finanzierungspartner

Um die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens erreichen zu können, sind massive und zeitnahe Anstrengungen beim Ausbau erneuerbarer Energieanlagen notwendig, dazu braucht es auch einen Partner für die Finanzierung. Die Unterstützung der Volksbank reicht von klassischen Kreditfinanzierungen von Großanlagen bis zu Konsum- oder Leasingfinanzierungen von privaten Kleinanlagen. Die Volksbank in der Region bemüht sich bereits seit 2013 intensiv um das Thema Nachhaltigkeit und betreibt auch selbst Fotovoltaikanlagen. Mag. Martin Heilinger, Regionaldirektor für Baden, betont: „Gerade die aktuelle Energiekostenentwicklung, die geopolitische Situation und vor allem die Klimaerwärmung machen es notwendig, jetzt zu handeln. Die Volksbank leistet im Industrieviertel seit fast zehn Jahren einen aktiven Beitrag. Als dezentraler Banksektor sind wir die erste Finanzgruppe, die ein umfassendes Angebot für Gemeinden und Unternehmer anbietet.“



Rückfragen & Kontakt:

ThermenSTROM eGen

Christian Mesterhazi

E-Mail: office @ thermenstrom.a



PowerSolution Energieberatung GmbH

DI Dr. Roland Kuras

E-Mail: r.kuras @ power-solution.eu



VOLKSBANK WIEN AG

Robert Walenta

E-Mail: robert.walenta @ volksbankwien.at



Österreichischer Genossenschaftsverband

MMag. Barbara Pogacar

E-Mail: b.pogacar @ genossenschaftsverband.at