Toto: Vierfachjackpot mit 125.000 Euro für nächsten Dreizehner

Jackpots auch bei Zwölfer und in der Torwette

Wien (OTS) - Es bleibt weiter spannend bei Toto, denn auch in der Runde 12A hat es keinen Dreizehner gegeben. Damit geht die Garantierunde-Jackpot-Kombination in eine weitere Runde, und am Wochenende wartet ein Vierfachjackpot mit rund 125.000 Euro.

Aber das ist bei weitem nicht der einzige Jackpot, den es zu knacken gilt. Da es zuletzt auch keinen Zwölfer gegeben hat, geht es auch hier um einen Jackpot, und dabei werden etwa 13.000 Euro erwartet.

Und schließlich hält auch die Torwette zwei beachtlich gefüllte Töpfe bereit: Es gab erneut weder fünf noch vier richtige Ergebnisse. Im ersten Rang nähert sich dabei die Gewinnsumme damit bereits der 20.000 Euro Marke.

Annahmeschluss für die Runde 12B ist am Samstag um 13:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 12A

4fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 110.844,40 – 125.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 5.855,97 10 Elfer zu je EUR 130,10 133 Zehner zu je EUR 19,50 128 5er Bonus zu je EUR 8,40

Der richtige Tipp: 1 X 2 X 2 / 1 2 2 X 1 1 2 X 1 1 2 X 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 18.000,96 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 2.617,15 Torwette 3. Rang: 5 zu je EUR 104,80 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 156.396,21

Torwette-Resultate: 2:1 0:0 1:2 0:0 0:2

