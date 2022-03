Eine Win-Win-Situation für Europa: Mineralienaufbereitungsanlage in Finnland soll die Vanadiumproduktion für Europa steigern und über einen Zeitraum von 10 Jahren bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 im Vergleich zum herkömmlichen Abbau einsparen

Berlin und Helsinki, 24. März 2022 (ots/PRNewswire) - Ein von EIT RawMaterials unterstütztes Joint Venture in Finnland zwischen zwei australischen Projektentwicklungsunternehmen, Critical Metals Ltd und Neometals Ltd, ebnet den Weg für eine erhebliche Steigerung der Produktion von hochreinem Vanadium in Europa für den Einsatz in Vanadium-Redox-Flow-Batterien (VRFBs) im Netzmaßstab, Spezialstahlanwendungen und Lithium-Vanadium-Zellen der nächsten Generation. Das Vanadium Recovery Project (VRP) zielt darauf ab, den CO2-Ausstoß in die Atmosphäre innerhalb von 10 Jahren um 1,5 Millionen Tonnen im Vergleich zum konventionellen Bergbau zu verringern. Die VRP wird keine Abfallströme haben und einen neuen Präzedenzfall für Kreislaufwirtschaftspraktiken in der Metallverarbeitung schaffen.

Die VRP, die in Pori, Finnland, errichtet werden soll, wird „Schlacke" von lokalen Stahlherstellern erhalten und einige der reinsten Vanadiumprodukte der Welt gewinnen. Damit stehen Critical Metals und Neometals an der Schwelle zu einem der größten Vanadiumproduzenten in Europa Ende 2024. Die VRP basiert auf einem neuartigen, patentrechtlich geschützten hydrometallurgischen Prozess, bei dem keine Abfälle anfallen und dessen Nebenprodukte für die Herstellung von CO2-freiem Zement verwendet werden sollen.

Vanadium ist laut der Europäischen Kommission ein kritischer Rohstoff, der im Vergleich zu anderen Batteriematerialien eine höhere Energiedichte aufweist. Es wird schnell als wichtige Ergänzung zu den neuen Lithium-Ionen-Kathoden- und Anodenchemien anerkannt, die in Elektrofahrzeugen sowie in VRFBs für die Langzeitspeicherung von Energie aus erneuerbaren Quellen verwendet werden. Derzeit stammen etwa 75 % des weltweiten Vanadiumangebots aus China, Südafrika und Russland.

Angesichts des zunehmenden Drucks, die Herkunft wichtiger Rohstoffe zu diversifizieren, ist die VRP ein positives Zeichen für Europas Engagement, seine Rohstoffversorgungsketten zu sichern und die Energieabhängigkeit von fossilen Brennstoffen durch erneuerbare Energien zu ersetzen.

Olli Salmi, Direktor des Innovation Hub Baltic Sea bei EIT RawMaterials, sagt dazu: „Innovative Projekte wie das Vanadium-Rückgewinnungsprojekt in Pori, Finnland, zeigen, wie sich Ansätze der Kreislaufwirtschaft erheblich auf die Diversifizierung der Lieferketten auswirken können. Die umweltfreundliche Rückgewinnung von Metallen und Mineralien aus Nebenprodukten wird eine sehr wichtige Rohstoffquelle für Europa sein und nachhaltige Bergbauprojekte ergänzen. Daher freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Critical Metals Ltd. und Neometals Ltd. bei der Bewertung von Finanzierungsmöglichkeiten, wenn dieses Projekt in die nächste Phase eintritt."

Er fügt hinzu: „Die Sicherung von Rohstoffen für Europa erfordert Innovation und eine enge Zusammenarbeit mit Ländern und Regionen, die unsere ökologischen und ethischen Standards teilen. Die Zusammenarbeit von EIT RawMaterials mit den australischen Unternehmen Neometals Ltd. und Critical Metals Ltd. beim Bau einer wichtigen Verarbeitungsanlage in Finnland zeigt das Engagement von EIT RawMaterials, mit verschiedenen Ländern zusammenzuarbeiten, um die Rohstoffversorgung Europas zu diversifizieren."

Darren Townsend, Chief Development Officer bei Neometals, sagt dazu: „Wir glauben, dass Vanadium in den nächsten 10 Jahren das ‚neue Lithium' sein wird. Wir sehen viele Parallelen zwischen der aktuellen Situation der Vanadiumindustrie und der Situation der Lithiumindustrie vor 10 Jahren. Wir freuen uns, dass EIT RawMaterials dieser Einschätzung zustimmt und uns weiterhin dabei unterstützt, dieses Projekt zügig voranzutreiben."

