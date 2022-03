LIMACORPORATE STELLT L.E.A.R.N. VOR, SEINE NEUE PLATTFORM FÜR EINE EINZIGARTIGE MEDIZINISCHE WEITERBILDUNG

Udine, Italien, 24. März 2022 (ots/PRNewswire) - Limacorporate S.p.A., ein weltweit führender Hersteller von orthopädischen Produkten, freut sich, L.E.A.R.N. vorzustellen - das neue Bildungs- und Ressourcennetzwerk von LimaCorporate. L.E.A.R.N. ist eine einzigartige neue Methode, und eine Plattform und ein Netzwerk für die medizinische Fortbildung, die nach dem Motto Restoring the eMotion of Motion Chirurgen dabei helfen sollen, ihren Patienten die Freude an der Bewegung wiederzugeben. Chirurgen können damit ihre eigene Weiterbildung entsprechend ihren persönlichen akademischen Bedürfnissen und Erwartungen individuell anpassen und damit verbessern.

Seit seiner Gründung hat das Unternehmen der Fortbildung von Medizinern stets einen wichtigen Stellenwert eingeräumt. Veranstaltungen wie SkillsLABs, Treffen von Chirurgen zu Chirurgen, Fokus-Sitzungen, Werksbesichtigungen, bei denen Chirurgen mit Ingenieuren, die für die Entwicklung und Herstellung verantwortlich sind, in Kontakt treten, und Lima Online Education haben eine starke Basis geschaffen. Dadurch wurde die medizinische Fortbildung gefördert und ein Netzwerk von Chirurgen zum Teilen von Erfahrungen und Know-how aufgebaut.

Über eine spezielle Website und mit Hilfe der Teams vor Ort können Chirurgen ihr eigenes Programm entwerfen, virtuelle oder persönliche Schulungen wählen und ein neues Netzwerk aufbauen. L.E.A.R.N. ist eine internationale Initiative, bei der Chirurgen miteinander in Kontakt treten und ihre eigene, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Fortbildungserfahrung gestalten können.

„Als Unternehmen sehen wir es als unsere Aufgabe an, ein positives Umfeld zu schaffen, in dem Chirurgen wählen können, was für sie und ihre Patienten am besten ist. Sie können ebenso für die Behandlung spezifischer Pathologien mit führenden Chirurgen aus der ganzen Welt zusammenarbeiten", sagte Luigi Ferrari, der CEO von LimaCorporate. „Das Heranziehen der kollektiven Intelligenz ist der einzige Weg, um die Branche voranzubringen und die Orthopädie so zu verändern, dass wir bessere Ergebnisse für die Patienten erzielen und ihnen die Freude an der Bewegung wiedergeben, frei nach unserem Motto ‚restore the eMotion of Motion': Let's L.E.A.R.N. together, let's L.E.A.R.N. from each other'."

Informationen zu LimaCorporate

LimaCorporate ist ein weltweit tätiges, orthopädisches Unternehmen, das sich auf digitale Innovation und maßgeschneiderte Hardware konzentriert und die patientenzentrierte Versorgung vorantreibt. Seine bahnbrechenden technologischen Lösungen sind dafür konzipiert, Chirurgen zu befähigen und die Patientenergebnisse bei Gelenkersatzoperationen zu verbessern. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Bereitstellung rekonstruktiver und maßgeschneiderter orthopädischer Lösungen für Chirurgen, die die Lebensqualität der Patienten verbessern, indem sie ihnen die Freude an der Bewegung wiedergeben.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Italien ist in über 20 Ländern weltweit tätig. LimaCorporate bietet Produkte an, die von großen Gelenkrevisionen und Primärimplantaten bis hin zu vollständigen Extremitäten einschließlich Fixierung reichen.

