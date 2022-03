Tanja Graf: Bundesregierung schafft durch strategische Gasreserve Versorgungssicherheit

ÖVP-Energiesprecherin: Volkspartei und Grüne handeln und sorgen für Stabilität für die Menschen

Wien (OTS) - „Angesichts des russischen Angriffskrieges und der daraus resultierenden Folgen auch für die Gasversorgungssicherheit in Europa ist handeln das Gebot der Stunde. Und das tut die Bundesregierung aus Volkspartei und Grünen mit der gesetzlichen Schaffung einer strategischen Gasreserve“, unterstreicht ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf. Mit der heute auf der Tagesordnung des Nationalratsplenums stehenden Änderung des Gaswirtschaftsgesetzes werde eine nationale strategische Gasreserve eingeführt, um auch im Fall einer kompletten Unterbrechung der russischen Gaslieferungen gesicherte Gasvorräte und die Versorgungssicherheit für die Menschen in Österreich zu gewährleisten.

„Damit sorgen wir für ein hohes Maß an Resilienz in der Energieversorgung Österreichs, verringern die Abhängigkeit von Importen und stärken so die Versorgungssicherheit“, betont Graf. Die Höhe der strategischen Gasreserve werde sich nach der jeweils im Jänner an die heimischen Netzbenutzerinnen und Netzbenutzer abgegebenen Gasmenge bemessen und sei durch die zuständige Regulierungsbehörde bis zum 1. März für das Folgejahr zu ermitteln und zu veröffentlichen. Die Beschaffung der strategischen Gasreserve erfolge durch ein öffentliches Ausschreibungsverfahren, „das marktbasiert, transparent sowie nichtdiskriminierend gestaltet sein wird“, so die Energiesprecherin der Volkspartei.

Planungsgemäß soll die strategische Gasreserve erstmals mit 1. November heurigen Jahres zur Verfügung stehen. Die ÖVP-Mandatarin abschließend: „Für uns steht die Arbeit für Entlastung und Sicherheit für die Menschen und unser Land stets im Vordergrund. Das spiegelt sich auch in der Schaffung der strategischen Gasreserve deutlich wider.“ (Schluss)



