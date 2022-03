Berlakovich: Neue Digitalförderung für Volksgruppen beschlossen

54 Millionen Euro für österreichische Medien für digitale Transformation

Wien (OTS) - Heute beschloss der Nationalrat den Fonds zur Förderung der digitalen Transformation. Dieser soll die Vielfalt und Eigenständigkeit des österreichischen Medienstandorts im digitalen Raum sicherstellen. Insgesamt stehen im Jahr 2022 54 Mio. Euro und danach 20 Mio. Euro jährlich zur Verfügung. Damit werden die heimischen Medien gefördert und der Auf- und Ausbau des digitalen Angebots unterstützt. Explizit vorgesehen ist eine Unterstützung für die Volksgruppen.

„Die Weitergabe der Sprache und Kultur sind essentiell für den Erhalt der österreichischen Volksgruppen. Eine zentrale Rolle spielen Printmedien sowie Angebote im Internet. Die Volksgruppen leisten mit ihren Publikationen einen wichtigen gesellschaftspolitischen Beitrag. Jede Volksgruppe bekommt seit Kurzem ein Leitmedium im Printbereich gefördert. Die explizite Berücksichtigung der Volksgruppenmedien in der neuen Digitalförderung ist der nächste wichtige Schritt in der Unterstützung der österreichischen Volksgruppen“, so ÖVP-Volksgruppensprecher Nikolaus Berlakovich.

„Besonders begrüßenswert sind die erleichterten Voraussetzungen für Volksgruppenmedien innerhalb der neuen Digitalförderung. Für die Bemessung der Höhe der Anreizförderung werden bei den Volksgruppen ausschließlich die durchschnittlichen Abonnentenzahlen im Kalenderjahr herangezogen“, erklärt Berlakovich.

„Zuletzt wurde die Volksgruppenförderung auf rund 8 Millionen Euro verdoppelt, eine eigene Förderung für den Volksgruppennachwuchs ausgeschrieben und der Webauftritt von Gemeinden in den Volksgruppensprachen gesondert gefördert. Ein großes Danke an Bundesministerin Susanne Raab für ihren Einsatz und dafür, dass hier nun der nächste Schritt gesetzt wird“, so Berlakovich abschließend.

