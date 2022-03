Grüne Sozialsprecherin Silvia Moser: “Gewalt an Frauen im Waldviertel für Volkspartei kein Thema”

Mehrheitspartei verweigert im nördlichen Niederösterreich den Frauen einen sicheren Zufluchtsort

Wir brauchen daher unbedingt im nördlichen Niederösterreich einen sicheren und niederschwelligen Zufluchtsort für betroffene Frauen und Mädchen Silvia Moser

St. Pölten (OTS) - “In der gesamten Region Waldviertel gibt es keinen Frauenhausplatz oder Notunterkunftsplatz für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder. Die meisten Frauen verharren in Gewaltsituationen, bevor sie in weit entfernte Frauenhäuser z.B. in Amstetten gehen. Wir brauchen daher unbedingt im nördlichen Niederösterreich einen sicheren und niederschwelligen Zufluchtsort für betroffene Frauen und Mädchen ”, so begründet die Grüne Sozialsprecherin und Landtagsabgeordnete Silvia Moser aus Zwettl das Ansinnen in der heutigen Landtagssitzung. Laut der Frauenberatung Waldviertel bleiben Frauen aus dem ländlichen Bereich, vor allem aus dem bäuerlichen Milieu lieber beim Gewalttäter, als in eine Stadt zu ziehen.

“In den letzten Jahren wurden von den Frauenhäusern in Niederösterreich jährlich fast 200 Frauen und ihre Kinder wegen Platzmangels abgewiesen. Und was macht die Volkspartei in Niederösterreich? Sie lässt unseren Antrag und das Ansinnen der betroffenen Frauen nicht einmal zur Diskussion zu. Für die Volkspartei gibt es anscheinend keine Gewalt an Frauen und damit lässt sie die betroffenen Familien im Waldviertel im Stich. Die Grünen NÖ werden weiter für ein Frauenhaus im nördlichen Niederösterreich kämpfen und stehen auf der Seite der betroffenen Frauen, Mädchen und Kinder in Niederösterreich”, schließt Silvia Moser ab.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at