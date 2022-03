FPÖ – Nepp: Hackers Freude am Wegsperren der Menschen ist verachtenswert

Wiener dürfen nicht einmal von Normalität träumen

Wien (OTS) - Wieder ist es die Bundeshauptstadt, die ausreitet und jede Form von Lockerungen blockiert und nicht umsetzt, sondern die Maßnahmen sogar weiter verschärfen möchte. „Die Machtspiele zwischen der Wiener Stadtregierung und der Bundesregierung sind mittlerweile eine Tragödie in unzähligen Akten und gehen einzig auf Kosten der Bevölkerung. Während das Gesundheitsministerium eine verkürzte Absonderung für sinnvoll und vertretbar hält, macht SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker genau das Gegenteil und sperrt die Wienerinnen und Wiener weiter ein. Offenbar hat der Herr Gesundheitsstadtrat Gefallen an seinen Macht-Demonstrationen gefunden und agiert wider jede Vernunft“, kritisiert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp. Er appelliert an die Eigenverantwortung der Menschen, nämlich dass jene, die mit vulnerablen Gruppen arbeiten, entsprechend verantwortungsvoll agieren und niemanden in Gefahr bringen. In vielen Bereichen ist eine vorzeitige Beendigung der Quarantäne durchaus machbar und sinnvoll, ist Nepp sicher. „Es stellt sich die Frage, warum Ludwig und Hacker weiter so auf die Impfung setzen, wenn sich für die Menschen dann doch nichts verändert. Wenn Hacker sich nicht traut, Verantwortung zu übernehmen und den Menschen damit ihre Freiheit zurückzugeben, dann soll er besser heute als morgen zurücktreten“, fordert Nepp.



Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at