COMM.AG verschafft Schön-Klinik-Website maximale Sichtbarkeit

Die Klinikgruppen-Website zählt zu den meistbesuchten der Branche

Innsbruck/Rosenheim/Wien/München (OTS) - Die auf die Gesundheits- und Immobilienbranche spezialisierte Werbeagentur COMM.AG realisiert den neuen Online-Auftritt der Schön Klinik Gruppe, Deutschlands größter familiengeführter Klinikgruppe. Seit dem ersten kompletten Relaunch im Jahr 2018 konnte die Agentur die Sichtbarkeit der Klinikgruppen-Website verdreifachen und so auf Platz zwei unter den deutschen Kliniken festigen. Der neue Online-Auftritt soll die Top-Positionierung weiter stärken.

Durch das neue Design, optimierte Nutzerführung und standort-individuelle Navigation für die einzelnen Kliniken der Gruppe in ganz Deutschland sollen User relevante Informationen noch zielgenauer auffinden – ob Patienten, Zuweiser, medizinisches Personal, Pflegekräfte oder Stakeholder. Die bislang bereits sehr gute Sichtbarkeit und Reichweite der Klinikgruppen-Website werden mit dem Relaunch weiter gefestigt und eine Internationalisierung in Form eines zweisprachigen Online-Auftritts (deutsch/englisch) vorbereitet.

Sichtbarkeit innerhalb von drei Jahren verdreifacht und gehalten

Die COMM.AG unterstützt die Schön Klinik Gruppe seit 2018 als Web-Agentur. Die Sichtbarkeit der Webpräsenz konnte die Agentur für die Klinikgruppe dabei innerhalb von drei Jahren im Searchmetrics-Index von 10.000 auf 30.000 steigern. Seit 1. September 2019 konnten die Kontaktanfragen über die Website um mehr als 200 Prozent gesteigert werden. Der Relaunch der Website im März 2022 führt diese Entwicklung fort. Die Benutzerführung wird weiter optimiert und die Sichtbarkeit und Individualität der 16 Klinikstandorte stärker betont. Durch das eigenentwickelte Datenbanksystem „dimaex – bring your data to the max“ der COMM.AG können die Inhalte einfacher und auf regionalen und themenspezifischen Seiten flexibel ausgespielt werden und sowohl der Pflegeaufwand als auch die Fehleranfälligkeit werden deutlich reduziert.

Florian Schlosser, Geschäftsführer der Sparten Health und Smart Data bei der COMM.AG: „Gerade medizinische Einrichtungen wie Kliniken müssen heute mehr denn je online stark präsent und inhaltlich exzellent aufgestellt sein, um im Wettbewerb zu bestehen. Die Schön Klinik Gruppe hat das früh erkannt und sich, auch dank einer gut durchdachten, adaptiven SEO-Strategie in den letzten Jahren hervorragend positionieren können. Sie liegt inzwischen konstant auf Platz 2 im Online-Klinik-Ranking. Wir freuen uns, dass wir diese Entwicklung durch unsere strategische Konzeption und technische Umsetzung, von der kreativen Leitidee, der grafischen Ausarbeitung über UX-Konzeption und Wireframing bis hin zu Screendesign und Suchmaschinenoptimierung, realisieren konnten und auch weiter verantworten“.

